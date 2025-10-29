Priechod Užhorod - Vyšné Nemecké do konca roka otvoria pre peších a cyklistov

Na ukrajinsko-slovenskej hranici sa začala rozsiahla modernizácia infraštruktúry. Inštalujú nové kontrolné systémy, školia personál a rozširujú kapacitu hraničných priechodov.
Ako na Facebooku uviedol Viktor Mykyta, zástupca šéfa kancelárie ukrajinského prezidenta, cieľom tejto iniciatívy je odľahčiť iné kontrolné stanovištia, skrátiť čakacie doby pre nákladné vozidlá a zlepšiť cezhraničné prepojenie.
Skrátenie čakacej doby
„Do konca roka spúšťame pešiu a cyklistickú dopravu na hraničnom priechode Užhorod – Vyšné Nemecké. Tiež sa tento rok zvýši prepravná kapacita priechodu Malé Berezné – Ubľa na päť ton,“ uvádza sa v príspevku.
Východniari počas Európskeho týždňa mobility viac cestovali autobusom, zdarma získali vyše tisíc dopravných kariet
Podľa Mykytu sa tým skráti čakacia doba v radoch pre kamióny prekračujúce hranice s nákladom na jedinom kontrolnom stanovišti bez hmotnostných obmedzení na hranici so Slovenskom, konkrétne Užhorod – Vyšné Nemecké.
Dôležitý prvok pre regionálny rozvoj
„Tieto iniciatívy sú dôležitým prvkom regionálneho rozvoja z hľadiska pohraničnej dopravy a cezhraničných spojení medzi Zakarpatskom a Prešovským a Košickým krajom na Slovensku,“ dodal Mykyta.
Masívne opravy mostov: Krok vpred pre slovenskú infraštruktúru - KOMENTÁR
Príslušné rozhodnutia sú zakotvené v medzivládnej dohode z nedávneho stretnutia ukrajinskej premiérky Julije Svyrydenkovej a slovenského premiéra Roberta Fica.