Priechod Užhorod - Vyšné Nemecké do konca roka otvoria pre peších a cyklistov

Príslušné rozhodnutia sú zakotvené v medzivládnej dohode z nedávneho stretnutia ukrajinskej premiérky Julije Svyrydenkovej a slovenského premiéra Roberta Fica.
Hraničný priechod Vyšné Nemecké - Užhorod
Hraničný priechod Vyšné Nemecké - Užhorod. Foto: SITA/Viktor Zamborský
Na ukrajinsko-slovenskej hranici sa začala rozsiahla modernizácia infraštruktúry. Inštalujú nové kontrolné systémy, školia personál a rozširujú kapacitu hraničných priechodov.

Ako na Facebooku uviedol Viktor Mykyta, zástupca šéfa kancelárie ukrajinského prezidenta, cieľom tejto iniciatívy je odľahčiť iné kontrolné stanovištia, skrátiť čakacie doby pre nákladné vozidlá a zlepšiť cezhraničné prepojenie.

Skrátenie čakacej doby

„Do konca roka spúšťame pešiu a cyklistickú dopravu na hraničnom priechode Užhorod – Vyšné Nemecké. Tiež sa tento rok zvýši prepravná kapacita priechodu Malé Berezné – Ubľa na päť ton,“ uvádza sa v príspevku.

Podľa Mykytu sa tým skráti čakacia doba v radoch pre kamióny prekračujúce hranice s nákladom na jedinom kontrolnom stanovišti bez hmotnostných obmedzení na hranici so Slovenskom, konkrétne Užhorod – Vyšné Nemecké.

Dôležitý prvok pre regionálny rozvoj

„Tieto iniciatívy sú dôležitým prvkom regionálneho rozvoja z hľadiska pohraničnej dopravy a cezhraničných spojení medzi Zakarpatskom a Prešovským a Košickým krajom na Slovensku,“ dodal Mykyta.

Príslušné rozhodnutia sú zakotvené v medzivládnej dohode z nedávneho stretnutia ukrajinskej premiérky Julije Svyrydenkovej a slovenského premiéra Roberta Fica.

