Prezidentom ČESMAD zostáva Piešťanský, cestná doprava má vraj pred sebou náročné výzvy

Novozvolení členovia prezídia Združenia cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia si za prezidenta zvolili opäť Pavla Piešťanského zo spoločnosti Yellow Express. Prvým viceprezidentom sa stal Pavol Hudák zo spoločnosti HUDOS a druhým viceprezidentom Stanislav Boušek zo spoločnosti BOSTA.

Zníženie dane z motorových vozidiel

„Cestná doprava má pred sebou náročné výzvy, a preto bude dôležité, aby sa prijali viaceré strategické legislatívne návrhy nevyhnutné pre vyššiu konkurencieschopnosť sektora cestnej dopravy na Slovensku,“ povedal staronový prezident združenia cestných dopravcov.

Piešťanský upozornil, že parlament mal viackrát na stole návrh na zníženie dane z motorových vozidiel aj opatrenia, ktoré by zvýšili čistý príjem profesionálnych vodičov.

Spoplatnenie ciest II. a III. triedy

„Nehlasoval o nich, a to by sa malo rozhodne zmeniť,“ myslí si šéf najväčšej domácej profesijnej organizácie v cestnej doprave. „Zásadne nesúhlasíme s viacerými plánovanými zmenami, ako je skokové navyšovanie sadzieb mýta, spoplatnenie ciest II. a III. triedy mýtom či zavedenie bodového systému aj pre profesionálnych vodičov. Pri vozidlách nad 12 ton by pre vodičov mal platiť zákaz nakládky a vykládky,“ poznamenal Piešťanský. Ako dodal, štát by mal podpornými mechanizmami motivovať dopravcov pri prechode na novšie, ekologickejšie vozidlá.