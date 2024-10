Dopravný podnik mesta Prešov počas sviatkov pridá na troch linkách mimoriadne spoje

Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) v súvislosti s blížiacim sa Sviatkom Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých rozširuje počas dvoch najbližších víkendov spoje mestskej hromadnej dopravy (MHD) o mimoriadne spoje na troch linkách. Zmeny v spojoch sa zároveň dotknú aj blížiacich sa jesenných prázdnin.

Mimoriadne spoje

Ako informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, už počas tohto víkendu, v sobotu 26. a nedeľu 27. októbra, a tiež počas celého budúceho víkendu od piatka 1. do nedele 3. novembra, pridá DPMP k víkendovým spojom mimoriadne spoje liniek 29, 39 a X.

Zároveň budú na linkách 10, 12, 19, 29, 39 vypravené vozidlá s väčšou kapacitou. Odchody mimoriadnych spojov linky 29 zo zastávky Sídlisko III sú plánované od 10:03 do 18:03 v dvojhodinových intervaloch.

Odchody mimoriadnych spojov linky 39 zo zastávky Sídlisko III v rovnakých intervaloch od 10:45 do 16:45.

Jesenné prázdniny

Linka X bude premávať po trase Pod Šalgovíkom – Vyšné lúky – Pod Táborom – Lesík delostrelcov – Vajanského – Hlavná – Plzenská – Pod Táborom – Vyšné lúky – Arm. Gen. Svobodu – Solivarská – Pod Hrádkom – Cintorín Solivar – Suvorovova – Arm. Gen. Svobodu – Pod Šalgovíkom. Odchody zo zastávky Pod Šalgovíkom sú od 10:00 do 17:00 v hodinovom intervale. Odchody zo zastávky Vajanského od 10:09 do 17:09 v hodinovom intervale a v rovnakom intervale sú odchody zo zastávky Cintorín Solivar od 10:31 do 17:31

Počas jesenných prázdnin, v stredu 30. a štvrtok 31. októbra bude MHD v Prešove premávať podľa cestovného poriadku pre pracovný deň – prázdniny. „Na cestovných poriadkoch jednotlivých zastávok je preto potrebné sledovať odchody spojov v strednom stĺpci,“ upozornila Šitárová.