Zlodeji káblov paralyzovali vysokorýchlostnú železnicu v Španielsku

Krádež káblov v Španielsku narušil cestovný poriadok vysokorýchlostných vlakov. Ako vo vyhlásení na platforme X uviedol štátny správca železničnej infraštruktúry (Adif), z dôvodu krádeže kábla medzi Córdobou a Guadajosom v Andalúzii meškali diaľkové i regionálne vysokorýchlostné vlaky.
Zdroje denníka El Pais zo spoločnosti Adif uviedli, že ku krádeži došlo vo štvrtok okolo 00:40. Incident spôsobil poruchu signalizačného systému, ktorý od roku 1992 slúži ako hlavný systém riadenia signalizácie španielskej vysokorýchlostnej železnice.
Vlaky spájajúce Andalúziu so zvyškom Španielska premávali po obchádzkach, čo spomaľovalo dopravu a doprava medzi niektorými stanicami bola pozastavená. Vo štvrtok popoludní Adif oznámil, že problém bol vyriešený a vlaky sa postupne vracajú k normálnej frekvencii.