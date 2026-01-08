Zlodeji káblov paralyzovali vysokorýchlostnú železnicu v Španielsku

Ako vo vyhlásení na platforme X uviedol štátny správca železničnej infraštruktúry (Adif), z dôvodu krádeže kábla medzi Córdobou a Guadajosom v Andalúzii meškali diaľkové i regionálne vysokorýchlostné vlaky.
Krádež káblov v Španielsku narušil cestovný poriadok vysokorýchlostných vlakov. Ako vo vyhlásení na platforme X uviedol štátny správca železničnej infraštruktúry (Adif), z dôvodu krádeže kábla medzi Córdobou a Guadajosom v Andalúzii meškali diaľkové i regionálne vysokorýchlostné vlaky.

Zdroje denníka El Pais zo spoločnosti Adif uviedli, že ku krádeži došlo vo štvrtok okolo 00:40. Incident spôsobil poruchu signalizačného systému, ktorý od roku 1992 slúži ako hlavný systém riadenia signalizácie španielskej vysokorýchlostnej železnice.

Vlaky spájajúce Andalúziu so zvyškom Španielska premávali po obchádzkach, čo spomaľovalo dopravu a doprava medzi niektorými stanicami bola pozastavená. Vo štvrtok popoludní Adif oznámil, že problém bol vyriešený a vlaky sa postupne vracajú k normálnej frekvencii.

