Obmedzenia na D1 pri Bratislave sa začnú v noci, úsek po Triblavinu pre búranie mosta úplne uzavrú

Na diaľnici D1 pri hlavnom meste sa začínajú cez víkend dopravné obmedzenia v súvislosti s rozširovaním úseku Bratislava – Triblavina a vybudovaním prepojenia D1 s D4.

Motoristi musia počítať najprv s tým, že od soboty 16. marca od 22:00 do nedele 17. marca do 12:00 bude úplne uzavretá časť D1 v dĺžke približne 4,5 kilometra medzi križovatkami Bratislava-Zlaté piesky a Triblavina pri Bernolákove.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) odporúča motoristom pre bezproblémovú dopravu vyhnúť sa tomuto úseku už od 20:30, keďže pred jeho uzatvorením je ešte potrebné pripraviť dopravné značenie.

Dôvodom uzávery úseku diaľnice zo soboty na nedeľu je odstránenie uzatvoreného mosta nad D1, ktorý spája cestu I/61 s Čiernou Vodou, miestnou časťou Chorvátskeho Grobu. „Most na Triblavinskej ceste je v havarijnom stave a po demolácii umožní rozšírenie telesa D1. Po zbúraní mosta sa začne s prípravou výstavby nového mostu nad diaľnicou,“ informovali diaľničiari.

Viacero významných investícií

Demolácia mosta a uzatvorenie D1 cez víkend má minimalizovať vplyv na dopravu. Motoristi môžu využiť ako obchádzkovú trasu cestu I/61 od križovatky Zlaté piesky po križovatku Triblavina. „Na obchádzkovú trasu motoristov navedie odbočenie v križovatke Triblavina (smer zo Žiliny do Bratislavy) a v smere von z mesta v križovatke Ivanka pri Dunaji,“ priblížili diaľničiari.

Ministerstvo dopravy SR, NDS a dopravná polícia vzhľadom na obmedzenia žiadajú vodičov o ohľaduplnosť, opatrnosť, trpezlivosť. Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) sa vo videu obrátil k všetkým vodičom, ktorí v najbližšom čase pôjdu po D1 medzi Bratislavou a Trnavou.

„Čaká nás tam viacero významných investícií. Napájame D4 na D1 a taktiež budeme rekonštruovať po veľa rokoch intenzitou dopravy najviac zaťažený most, kde sa D1 napája na R1,“ povedal minister. „Prosím vás, buďte k sebe ohľaduplní, dodržiavajte dopravné predpisy a verte, že robíme to pre vás. Na konci to určite zlepší dopravu na tomto úseku,“ dodal na adresu motoristov Jozef Ráž.

Rekonštrukcia mosta pri Trnave

Rekonštrukciu mosta na križovatke D1 a R1 pri Trnave, ako už ministerstvo oznámilo, preložili na obdobie po Veľkej noci.

Po odstránení mosta nad D1 sa zároveň od nedele 17. marca začínajú niekoľkomesačné práce na rozširovaní úseku Bratislava – Triblavina. Aj v tomto prípade budú obmedzenia v premávke, možno očakávať ešte väčšie kolóny ako v bežných dňoch.

Počas prác na rozšírení diaľnice ostane zachovaný počet troch jazdných pruhov v danom úseku D1, ale budú zúžené a maximálna povolená rýchlosti sa zníži na 80 kilometrov za hodinu.

Konkrétne v smere Bratislava – Žilina medzi 13. a 16. kilometrom, v opačnom smere medzi 17. a 13. kilometrom. NDS už vopred upozornila, že je nevyhnutné rátať so zdržaniami najmä v dopravných špičkách, zároveň pripravila všetky opatrenia, aby dopady na dopravu minimalizovala a posilnila aj posádky Diaľničnej patroly.

„Dopravu ovplyvnia aj samotní motoristi, Práve ohľaduplná jazda, zvýšená pozornosť v zúžených jazdných pruhoch zásadným spôsobom dokážu podporiť plynulosť dopravy počas nevyhnutných prác,“ podotkli diaľničiari.

Chýbajúce kľúčové prepojenie D1/D4

Dokončenie dôležitej križovatky D1/D4.má zásadne pomôcť odbremeniť hlavné mesto od tranzitnej dopravy. Nové náhradné vetvy budú najskôr slúžiť pri presmerovaní tranzitu počas dvíhania, modernizácie a rozširovania D1. Neskôr to budú plnohodnotné vyraďovacie vetvy z D1 na križovatku D1/D4.

NDS začala obstarávať zhotoviteľa dostavby križovatky D1/D4 a rozšírenia D1 v septembri 2021, teda počas odovzdávania posledných úsekov D4 a R7 v rámci PPP projektu. V tom čase bol ministrom dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) a šéfom NDS Juraj Tlapa.

Chýbajúce kľúčové prepojenie D1/D4 značne znižuje dopravný význam juhovýchodného obchvatu Bratislavy na D4. Výstavbu prepojenia D1/D4 počas predošlých troch vlád so Smerom (2012 až 2020) najprv za ministra dopravy Jána Počiatka (nominant Smeru) nezahrnuli do PPP projektu D4/R7, následne pri ministrovi dopravy Árpádovi Érsekovi (vtedy Most-Híd) ju ani nezačali zvlášť obstarávať. V uvedenom období boli premiérmi Robert Fico (Smer) a Peter Pellegrini (vtedy Smer, v súčasnosti Hlas).

Na čele NDS v tých rokoch sa pri nich vystriedali Milan Gajdoš, Róbert Auxt, Juraj Valent a Ján Ďurišin. Motoristi tak na dokončenie potrebnej križovatky musia čakať niekoľko rokov po sprevádzkovaní D4/R7 – zatiaľ dva a štvrť roky a počkajú si ešte najmenej do konca roka 2025.

Stavba zahŕňa aj výmenu vozovky D1

NDS podpísala zmluvu na rozšírenie D1 Bratislava – Triblavina, vrátane vybudovania križovatky D1 a D4, v novembri 2022. Poľská spoločnosť Budimex sa zaviazala postaviť 3,6-kilometrový úsek za tri roky, teda do konca roka 2025, takmer za 111 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty. Stavba je financovaná zo štátneho rozpočtu.

Rekonštrukcia D1 začína v križovatke Vajnory v kilometri 13,6, súčasťou stavby bude obnova vozovky, doplnenie križovatkových kolektorov, dostavba vetiev križovatky Ivanka sever (D1/D4), výstavba 18 mostov na diaľnici, vetvách križovatky a súvisiacich komunikáciách.

Stavba zahŕňa aj výmenu vozovky D1 v križovatke Triblavina a skompletizovanie informačného systému diaľnice na úseku Vajnory – Triblavina. Na úseku budú dve križovatky a 2,5-kilometra protihlukových stien. V súvislosti s prepojením D1 a D4 najskôr zhotovia obchádzkové trasy a následne zdvihnú niveletu D1.

Počas rekonštrukcie D1 bude dočasne vedená doprava po obchádzkových trasách na vetvách križovatky D1/D4. Kľúčové pre odľahčenie dopravy sú vetvy z D4 na D1 (Jarovce – Trnava) a opačne z D1 na D4 (Trnava – Jarovce), tie majú sprístupniť motoristom skôr, keďže sú to míľniky stavby.