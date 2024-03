Motoristi na D1 pri Bratislave musia počítať s obmedzeniami, začínajú sa práce na rozšírení jazdných pruhov (video)

Po nočnom odstránení mosta nad diaľnicou D1, pričom z tohto dôvodu uzavreli úsek diaľnice Bratislava-Zlaté piesky – Triblavina, sa v nedeľu začínajú niekoľkomesačné práce na rozšírení jazdných pruhov a ich napojení na D1.

Znížená maximálna rýchlosť

Motoristi musia počítať s obmedzeniami v podobe zúžených jazdných pruhov pred hlavným mestom a zároveň so zníženou maximálnou povolenou rýchlosťou na 80 kilometrov za hodinu. Diaľnicu D1 po uzatvorení od sobotňajšej noci podľa polície sprejazdnili v nedeľu od 13.30 v smere do aj z Bratislavy vo všetkých jazdných pruhoch.

Polícia odporúča vodičom, aby pri prejazde týmto úsekom sa maximálne venovali vedeniu vozidiel, počítali so zdržaním, dlhšou jazdou a zároveň aby znížili rýchlosť. Na uvedené obmedzenia upozorňuje aj príslušné dopravné značenie osadené v tomto úseku.

„Vodičov vyzývame, aby sa riadili prípadnými pokynmi polície a ak to situácia umožňuje, na prejazd využili alternatívne trasy,“ informovala v nedeľu na sociálnej sieti polícia.

Obchádzky

Motoristi môžu miesto úseku D1 použiť ako obchádzku v smere do Bratislavy zjazd z D1 v križovatke Triblavina a ďalej ísť po ceste prvej triedy I/61. Do mesta môžu prípadne využiť diaľnicu D4 a rýchlostnú cestu R7.

V smere z Bratislavy je k dispozícii trasa od križovatky Bajkalská na R7, následne na D4 a cez starú seneckú cestu až po križovatku Triblavina na D1. Dopravná polícia monitoruje aktuálnu situáciu v cestnej premávke na obchádzkovej trase.

Obmedzenia v doprave

„V smere z Bratislavy do Trnavy je situácia bez problémov. V opačnom smere z Trnavy do Bratislavy je premávka zhustená, ale plynulá,“ priblížili policajti s tým, že zaznamenali na tejto trase dve škodové udalosti. Polícia zároveň zverejnila video so zábermi na cestnú premávku.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) už vopred oznámila, že obmedzenia na D1 v súvislosti s prácami na jej rozšírení budú v smere Bratislava – Žilina medzi 13. a 16. kilometrom, v opačnom smere medzi 17. a 13. kilometrom. Nevyhnutné je rátať so zdržaniami najmä v dopravných špičkách, zároveň diaľničiari pripravili opatrenia, aby vplyvy na dopravu boli minimálne, a tiež posilnili posádky Diaľničnej patroly.

Ohľaduplnosť vodičov

„Dopravu ovplyvnia aj samotní motoristi. Práve ohľaduplná jazda, zvýšená pozornosť v zúžených jazdných pruhoch zásadným spôsobom dokážu podporiť plynulosť dopravy počas nevyhnutných prác,“ upozornila NDS.

Na sociálnej sieti zverejnila video o priebehu nočného búrania mosta nad D1, ktorý spájal cestu I/61 s Čiernou Vodou, miestnou časťou Chorvátskeho Grobu. Most bol v havarijnom stave, po demolácii umožní rozšírenie telesa D1 a začne sa s prípravou výstavby nového mosta nad diaľnicou.

