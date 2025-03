Počet výpravcov na Slovensku je stále nedostatočný, ŽSR hlási o túto profesiu nízky záujem

V posledných rokoch sa železničná doprava stretáva s mnohými výzvami. Jednou z tých najväčších, ktoré priamo dokážu ovplyvniť plynulý chod a bezpečnosť železničnej siete, je náročnosť procesu nájdenia a obsadenia kvalifikovaných výpravcov na železničných staniciach.

Nízky záujem

Tento problém sa stáva čoraz naliehavejším, a to nielen z dôvodu prirodzeného odchodu pracovníkov do dôchodku, ale aj v dôsledku nízkeho záujmu o túto profesiu. Uviedli to Železnice Slovenskej republiky (ŽSR).

Podľa ŽSR výpravcovia, ktorí zohrávajú kľúčovú úlohu v koordinovaní a zabezpečovaní hladkého priebehu vlakovej dopravy, sú pritom nevyhnutní pre zaistenie bezpečnosti a efektívnosti železničnej siete. Ich počet je však stále nedostatočný.

Od 1. januára 2025 sa na pozíciu výpravca v Železniciach Slovenskej republiky (ŽSR) hlásilo 390 potenciálnych uchádzačov. Hoci je pozícia výpravcu prístupná každému záujemcovi s ukončeným stredoškolským vzdelaním, je potrebné splnenie základných predpokladov pre túto prácu, a tými sú vstupný pohovor, ako aj absolvovanie zdravotného a psychologického vyšetrenia.

Kvalifikácia výpravcu

Pred samotným kurzom na pozíciu výpravca je však ešte nevyhnutné absolvovať kurz OS 15 pre pozíciu dozorcov výhybiek, ako aj získať prax v prevádzke. Až na základe týchto skúseností je možné absolvovať školenie v rámci kurzu OS 19, ktorý vedie k získaniu kvalifikácie výpravcu.

V ideálnom prípade trvá príprava nového výpravcu približne sedem mesiacov, ale môže to trvať aj viac ako rok. Aj keď sa na túto pozíciu hlásia stovky záujemcov, iba malá časť z nich úspešne absolvuje všetky požiadavky odbornej prípravy.

Aktuálne sa kurzov ŽSR zúčastňuje 88 ľudí, z toho 34 osôb ukončuje kurz výhybkára, pričom do ďalšieho takéhoto kurzu nastúpi 25 osôb. V rámci kurzu pre výpravcov sa aktuálne pripravuje 29 ľudí. Napriek tomu, že od začiatku tohto roka prejavilo záujem o povolanie výpravcu 390 ľudí, môže sa stať, že z nich ŽSR vyškolí iba 20 výpravcov.

Neúspešní kandidáti

Veľká skupina uchádzačov neprejde už úvodnými pohovormi, ďalší nezvládnu psychologické vyšetrenie alebo nie sú zdravotne spôsobilí. Niektorí ukončia kurz pre dozorcov výhybiek a rozhodnú sa, že chcú radšej vykonávať toto povolanie, prípadne zistia, že ich schopnosti nie sú postačujúce na zvládnutie profesie výpravcu.

Štatistiky ale nie sú až také negatívne, pretože samotným kurzom výpravcu prejde až 93 percent prihlásených. Neúspešní kandidáti si však vedia nájsť uplatnenie v rámci ŽSR na iných typových pozíciách.

Zjednodušene, ak uchádzač zvládol kurz na dozorcu výhybiek alebo signalistu, ŽSR mu ponúknu adekvátne pracovné príležitosti. Aj tieto povolania totiž patria medzi nedostatkové pozície v rámci ŽSR.