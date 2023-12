Počas sviatkov a prázdnin sa v Prešove upraví režim spojov mestskej hromadnej dopravy

Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. (DPMP) zmení počas nadchádzajúcich vianočných sviatkov a prázdnin režim spojov mestskej hromadnej dopravy (MHD). Zmeny sa týkajú obdobia od nedele 24. decembra 2023 do soboty 6. januára 2024.

Predĺžený 30-minútový interval spojov

Ako informoval hovorca DPMP Vladimír Tomek, v dňoch 24., 25., 26., 30. a 31. decembra 2023, ako aj 1. a 6. januára 2024 budú linky 4, 8 a 38 premávať v predĺženom 30-minútovom intervale.

„Ranné a večerné spoje vykonajú podľa cestovného poriadku pre nedeľu,“ uviedol Tomek. Doplnil, že odchody spojov v 30-minútovom intervale budú na linke 4 zo Sídliska III od 7:32 do 21:32 a zo zastávky Pod Šalgovíkom od 8:06 do 22:06. Na linke 8 zo Sídliska III od 7:47 do 22:17 a zo Sibírskej ulice od 8:20 do 22:50. Na linke 38 zo Sídliska III od 7:35 do 22:35 a zo Sibírskej od 8:08 do 21:08.

Premávka liniek počas sviatočných dní

Na Štedrý deň 24. decembra bude MHD premávať podľa cestovného poriadku platného pre sviatočnú nedeľu.

„Premávka denných liniek bude ukončená o približne 17. hodine,“ upozornil Tomek s tým, že zoznam posledných odchodov spojov na jednotlivých linkách je uvedený na webovej stránke dopravcu.

Podľa cestovného poriadku pre sviatočnú nedeľu bude MHD riadená aj v pondelok 25. a utorok 26. decembra. V tento deň bude od 19:20 do 22:00 pre dopravu uzavretá Hlavná ulica.

„Linky MHD budú odklonené na obchádzkovú trasu cez Okružnú a Floriánovu ulicu. Na obchádzkovej trase obslúžia zastávky Poliklinika, s nástupiskom na Remscheidskej ulici, Floriánova a Okružná. Zastávky Trojica, Na Hlavnej a Divadlo Jonáša Záborského nebudú obsluhované,“ uviedol hovorca DPMP.

Cestovný poriadok počas Silvestra a po Novom roku

Od stredy 27. do piatka 29. decembra bude prešovská MHD premávať podľa cestovného poriadku platného pre sobotu. Na Silvestra v nedeľu 31. decembra bude platiť cestovný poriadok pre sviatočnú nedeľu. V posledný deň roka bude zároveň od 09:00 do 11:00 a od 21:20 do 02:00 Nového roka uzavretá Hlavná ulica. Platiť budú rovnaké obmedzenia ako počas 26. decembra.

„Spoločný rozjazd posledných denných spojov o 22:22 bude realizovaný na zastávke Okružná. Z prevádzkových dôvodov budú 31. decembra postupne vypnuté automaty na cestovné lístky. Cestujúci si jednorazové cestovné lístky môžu zakúpiť v predstihu, prípadne prostredníctvom SMS,“ doplnil Tomek s tým, že automaty budú do prevádzky opätovne spustené dopoludnia 1. januára.

V prvý deň roka 2024 potom bude platiť cestovný poriadok pre sviatočnú nedeľu. Od utorka 2. do piatka 5. januára bude MHD premávať podľa poriadku pre pracovný deň – prázdniny a v sobotu 6. januára na Troch kráľov bude platný opäť režim pre sviatočnú nedeľu.