Parkovanie na chodníkoch bude od októbra zakázané. Ako sú pripravené na zmeny samosprávy?

Parkovanie na chodníkoch už bude čoskoro minulosťou. Vodičov čaká od októbra zmena, podľa ktorej im môže za porušenie zákona hroziť pokuta 50 eur.

Priestupky budú v rámci objektívnej zodpovednosti riešiť mestskí policajti. Očakávajú, že takýchto prípadov bude veľa. Čo si o tejto zmene myslia samosprávy a či sú na ňu pripravené, zisťovala TV Joj na svojom webe Noviny.sk.

„Budeme musieť priorizovať tie, kde je priamo ohrozené zdravie alebo život ľudí, ako je napríklad nebezpečné parkovanie pri priechodoch pre chodcov, jazda po chodníkoch alebo cyklochodníkoch, parkovanie v križovatke a podobne,“ uviedol hovorca mestskej polície Bratislava Peter Borko.

Budú možné aj výnimky

Parkovanie na chodníkoch však bude možné iba v tých prípadoch, ak to bude povoľovať zvislé či vodorovné dopravné značenie.

„Na chodníkoch, kde nie je vysoká frekvencia chodcov, ktoré sú bezpečné, a ktoré sú hlavne dostatočne široké, to parkovanie bude umožnené,“ vysvetlila Tatiana Kratochvílová, prvá námestníčka primátora Bratislavy.

Problém s novelou zákona by mohla mať bratislavská mestská časť Karlova Ves na Dlhých dieloch, kde nie je dostatočná chodníková infraštruktúra.

„Snažíme sa, aby bolo zachované každé jedno miesto. Magistrát tam žiada šírku chodníka až dva metre, čo môže spôsobiť práve ešte väčší úbytok týchto parkovacích miest,“ ozrejmil situáciu v danej časti Branislav Heldes, hovorca mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.

Pezinku chýba 1 500 parkovacích miest

O nič lepšia situácia nie je ani v Pezinku, ktorému už teraz chýba 1 500 parkovacích miest. Vedenie mesta už teraz avizuje, že budovanie nových parkovísk na sídliskách pôjde na úkor zelene.

„Je to veľký zásah do projektovej prípravy, a sú to aj veľké finančné prostriedky, ktoré bude budú následne do toho investované,“ povedala Renáta Klimentová, zástupkyňa primátora mesta Pezinok.

Dopravný analytik Jozef Drahovský sa k zmene vyjadril kriticky. „Podľa mňa malo to ostať po starom a tam, kde obec chcela zakázať parkovanie na chodníku, mala na to použiť dopravné značenie,“ tvrdí.

Nemajú financií nazvyš

Ani druhé najväčšie mesto na Slovensku, Košice, nie sú pripravené na zmenu v parkovaní. Tajne dúfali, že novela zákona neprejde.

„Rozhodovalo sa o nás bez nás, to znamená, že nikto zo štátu nekonzultoval tak závažný zákon so samosprávami,“ uviedol Dušan Tokarčík, hovorca mesta Košice.

Aj samotní obyvatelia sa obávajú situácie, nakoľko v októbri bude oveľa ťažšie nájsť miesto na parkovanie. Mestské časti nemajú nazvyš financie, a tak to všetko zostane v rukách mesta.

„Za nás, za mesto môžeme povedať, že sa budeme vždy snažiť vytvárať podmienky pre motoristov aj pre našich obyvateľov tak, aby mali kde parkovať,“ dodal na záver Tokarčík.