Organizácia dopravy v okolí autobusovej a železničnej stanice v Prešove sa zmení, dôvodom je rekonštrukcia podchodu

V pondelok 29. júla sa začne druhá etapa prác v predstaničnom priestore na Masarykovej ulici v Prešove. Dotkne sa aj organizácie dopravy, keď od začiatku budúceho týždňa bude cestná premávka v okolí železničnej a autobusovej stanice presmerovaná do ľavých jazdných pruhov.

Vykonávané práce za takmer 725-tisíc eur sa týkajú riešenia problému so zatekaním do podchodu, ktorý je dôležitým prepojením pre cestujúcu verejnosť.

Ako agentúru SITA informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, riešenie havarijného stavu pozostáva z komplexnej hydroizolácie podchodu z vonkajšej strany, ako aj nového sadrokartónového podkladu a maľby stropu v celom podchode. Celý projekt je rozdelený na dve etapy, pričom v jednotlivých etapách je z pôvodných dvoch pruhov v každom smere prejazdný iba jeden.

„Od pondelka 29. júla budú stavebné práce pokračovať v druhej etape, teda budú realizované v uzatvorených pravých, teda vonkajších jazdných pruhoch v oboch smeroch jazdy, cyklistických pásoch, v okolí zastávok MHD a na chodníkoch pre peších spojených so spevnenou plochou,“ uviedla Šitárová s tým, že cestná premávka bude v oboch smeroch presmerovaná do voľného ľavého, teda vnútorného jazdného pruhu.

Na zastávke mestskej hromadnej dopravy (MHD) Železničná stanica, v smere na Košice, budú vozidlá MHD dočasne zastavovať v jazdnom pruhu na úrovni zastávky MHD.

„Mesto Prešov prosí vodičov o trpezlivosť, zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie dočasného dopravného značenia a o umožnenie výjazdu vozidiel verejnej dopravy zo zastávky MHD Železničná stanica v oboch smeroch. Zároveň žiadame občanov, ktorí majú svoje bicykle odstavené v predstaničnom priestore, aby ich parkovali na iných miestach,“ informovala Šitárová. Dodala, že dočasné obmedzenie sa týka bicyklov zaparkovaných v stojanoch, ale aj tých, ktoré sú uskladnené v uzamykateľnom prístrešku.

Všetky opravy v predstaničnom priestore by mali byť zrealizované do začiatku decembra tohto roka. Práce na očakávanej rekonštrukcii predstaničných priestorov na Masarykovej ulici začali koncom februára tohto roka a pôvodne mali byť ukončené do konca augusta. Celkové náklady na stavebné práce sú vo výške takmer 725-tisíc eur. Zhotoviteľom diela je na základe verejného obstarávania spoločnosť Interbau, s.r.o. Brezovica.