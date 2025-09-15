Optimalizácia hmotnosti môže dopravcom priniesť úspory, menšie nádrže či ľahšie nadstavby znižujú náklady

Kontrola hmotnosti je jedným z mála parametrov, ktoré majú dopravcovia plne vo svojich rukách, a môžu tak ovplyvniť nielen spotrebu paliva a prevádzkové náklady, ale aj výšku budúcich poplatkov. Uviedla to spoločnosť Eurowag, ktorá sleduje spotrebu tisícok nákladných vozidiel po celej Európe.
Každá tona znamená vyššiu spotrebu
Z telematických dát spoločnosti vyplýva, že každá tona hmotnosti navyše znamená v priemernej prevádzke kamiónov vyššiu spotrebu o približne 0,25 litra na 100 kilometrov, čo pri vozidle s nákladom ťažším o tri tony znamená, že spotrebuje na každých 100 kilometrov o takmer liter navyše.
Podľa riaditeľa výskumu a vývoja Eurowagu Jaroslava Altmanna môžu aj menšie rozdiely v hmotnosti dlhodobo znamenať navýšenie nákladov o stovky eur mesačne. „Naše telematické údaje ukazujú, že už i zdanlivo malé rozdiely v hmotnosti vozidla majú významný dopad na spotrebu paliva. Optimalizácia hmotnosti, napríklad znížením objemu natankovaného paliva pri kratších trasách alebo výberom ľahších nadstavieb, môže priniesť merateľné úspory prevádzkových nákladov,“ uviedol Altmann.
V mestských podmienkach je dopad hmotnosti na spotrebu ešte výraznejší ako na diaľnici, keďže časté rozbiehanie a brzdenie zvyšuje spotrebu ťažších vozidiel. Prevádzkové dáta potvrdzujú, že váha je kľúčovým faktorom aj pri mestskej logistike, doručovaní poslednej míle či stavebných prácach.
Úspory bez veľkých investícií
Optimalizácia hmotnosti pritom nemusí znamenať veľké investície. Dopravcovia môžu podľa Eurowagu ušetriť napríklad lepším plánovaním nakládok, znížením objemu natankovaného paliva na kratších trasách alebo výberom ľahších konštrukcií návesov. „Ak potrebujem previezť jednu tonu nákladu, určite sa viac oplatí zobrať väčšiu dodávku so spotrebou 9,5 litra na 100 km ako kamión, ktorý spotrebuje 22,25 litra,“ dodal Altmann.
Význam hmotnosti rastie aj pre sprísňujúce sa emisné normy v EÚ. Do roku 2030 musia výrobcovia znížiť emisie CO2 z nákladných vozidiel o 45 percent a do roku 2040 až o 90 percent. Viaceré krajiny, napríklad Nemecko, už zohľadňujú emisie oxidu uhličitého CO2 aj pri výpočte mýta. Ceny palív v Európe navyše opäť rastú, čo zvyšuje prevádzkové náklady dopravcov. „Optimalizácia hmotnosti vozidiel tak prestáva byť len otázkou zodpovednosti a stáva sa otázkou ekonomiky,“ uzatvára spoločnosť.