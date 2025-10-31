Pri poruche vozidla na diaľnici rozhodujú minúty, kľúčovú úlohu zohráva pri incidente aj Diaľničná patrola

Ak sa motoristom pokazí vozidlo na diaľnici, rozhodujú minúty. V prvom rade treba ochrániť seba a posádku, následne sa postarať o čo najrýchlejšie odstránenie vozidla z vozovky. Ide totiž o nebezpečnú prekážku, ktorá môže spôsobiť ďalšie nehody.
Bezplatná služba
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) preto odporúča motoristom, aby okrem kontaktovania bezplatnej Diaľničnej patroly NDS zároveň informovali aj svoju poisťovňu, ktorá prostredníctvom asistenčných služieb zabezpečí odtiahnutie vozidla.
Bezplatná služba Diaľničnej patroly NDS zohráva kľúčovú úlohu pri každom incidente na diaľnici. Ak vodič dostane napríklad defekt, mal by vozidlo stiahnuť ku krajnici, zapnúť výstražné svetlá a presunúť sa s posádkou za zvodidlá. Po zabezpečení vlastnej bezpečnosti je potrebné okamžite zavolať Diaľničnú patrolu na číslo 0800 100 007.
Nonstop k dispozícii
Posádky diaľničiarov dokážu zaistiť nepojazdné vozidlo, vytvoriť mu bezpečný zákryt a varovať ostatných vodičov pred prekážkou výraznou svetelnou signalizáciou.
„Posádky našej Diaľničnej patroly sú motoristom k dispozícii nonstop, pomáhajú im v krízových situáciách. Často pritom ide o minúty. Akákoľvek prekážka na diaľnici totiž predstavuje riziko ďalších incidentov. Preto je cieľom nielen pomôcť motoristovi, ale spraviť to čo najrýchlejšie,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Podľa zákona je potrebné prekážku odstrániť čo najskôr, aby nedošlo k ďalším nehodám. Za jej odstránenie nesie zodpovednosť samotný vodič alebo majiteľ vozidla. „Ideálne je, keď túto situáciu motorista rieši pomocou asistenčnej služby svojej poisťovne,“ doplnil Droppa.
Služba Diaľničnej patroly NDS funguje bezplatne už 15 rokov. Motoristom je k dispozícii naprieč celým Slovenskom nepretržite 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Od začiatku tohto roka zasahovala patrola 16 770-krát, pričom najčastejšie pomáhala práve vytvorením bezpečného zákrytu vozidla v núdzi.