Diaľničiari dokončili opravu vozovky na D1 pri Bytči, úsek je pre motoristov prejazdný bez výrazných obmedzení

Aktuálne platí len dočasné zníženie rýchlosti do času obnovy vodorovného dopravného značenia.
Ivan Kriššák
Redaktor regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Dopravné obmedzenia, cestná údržba, diaľnica
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Slovensko Cestná doprava Doprava a infraštruktúra z lokality Slovensko

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ukončila opravy vozovky na diaľnici D1 medzi Považskou Bystricou a Bytčou. Poslednú výmenu asfaltového povrchu sa podarilo dokončiť ešte pred nadchádzajúcim sviatočným obdobím. Úsek D1 za Bytčou v smere na Bratislavu je už pre motoristov plne prejazdný bez výrazných obmedzení. Aktuálne platí len dočasné zníženie rýchlosti do času obnovy vodorovného dopravného značenia.

Ako informovala NDS, opravy sa týkali oboch jazdných smerov na Žilinu aj na Bratislavu. V oboch prípadoch vymenili v rámci údržby asfaltový koberec v pomalom jazdnom pruhu. „Opravu sa nám podarilo dokončiť ešte pred sviatočným obdobím, kedy očakávame zvýšené dopravné intenzity,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.

Viac k osobe: Rastislav Droppa
Firmy a inštitúcie: NDS Národná diaľničná spoločnosť
Okruhy tém: Diaľnica D1 nový asfalt prevádzkový riaditeľ NDS

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk