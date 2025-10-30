Diaľničiari dokončili opravu vozovky na D1 pri Bytči, úsek je pre motoristov prejazdný bez výrazných obmedzení

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ukončila opravy vozovky na diaľnici D1 medzi Považskou Bystricou a Bytčou. Poslednú výmenu asfaltového povrchu sa podarilo dokončiť ešte pred nadchádzajúcim sviatočným obdobím. Úsek D1 za Bytčou v smere na Bratislavu je už pre motoristov plne prejazdný bez výrazných obmedzení. Aktuálne platí len dočasné zníženie rýchlosti do času obnovy vodorovného dopravného značenia.
Ako informovala NDS, opravy sa týkali oboch jazdných smerov na Žilinu aj na Bratislavu. V oboch prípadoch vymenili v rámci údržby asfaltový koberec v pomalom jazdnom pruhu. „Opravu sa nám podarilo dokončiť ešte pred sviatočným obdobím, kedy očakávame zvýšené dopravné intenzity,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.