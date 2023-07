Oprava mosta Lanfranconi v Bratislave sa začne v polovici júla, práce si vyžiadajú dočasné dopravné obmedzenia

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vysúťažila zhotoviteľa, ktorý v polovici júla začne s opravnými prácami na moste Lanfranconi v Bratislave.

Ako informuje NDS na svojom webe, pôjde predovšetkým o výmenu osvetlenia, zábradlia, ale aj o prekrytie zrkadiel, výmenu protidotykových zábran, a tiež osvetlenia parkovacích plôch pod mostom. Osvetlenie vymenia aj na lávke pre peších.

Práce si podľa NDS vyžiadajú aj čiastočné dopravné obmedzenie na diaľnici D2 v úseku mosta Lanfranconi.

Najskôr sa začnú práce v súvislosti s opravou prekrytia zrkadiel a výmenou protidotykových zábran, a to v termínoch od soboty 15. júla od 7:00 do nedele 6. augusta do 18:00 a od soboty 12. augusta od 7:00 do pondelka 28. augusta do 18:00.

Práce na výmene osvetlenia a zábradlí sa začnú v auguste.