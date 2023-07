Obnova úseku cesty I/66 v Telgárte vyjde na tri milióny eur, dokončená môže byť už koncom roka

Slovenská správa ciest (SSC) zrekonštruuje a upraví poškodený úsek cesty prvej triedy I/66 v Telgárte v okrese Brezno. Na sanáciu zosuvu a zvýšenie technicko-dopravných parametrov cesty vedúcej cez sedlo Besník má vynaložiť zhruba tri milióny eur vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH). Štátni cestári budú obnovu cesty financovať aj s využitím prostriedkov Európskej únie.

Obnovovať sa bude aj most

Podľa zmluvy by mali byť práce dokončené v máji budúceho roka, ale po dohode so zhotoviteľom môžu byť hotové už do konca tohto roka. Zákazku získala na základe verejného obstarávania zvolenská spoločnosť Viakorp, s.r.o. Ide o súčasť projektu zameraného na zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

Štátny tajomník Ministerstva dopravy SR Jaroslav Kmeť počas kontrolného dňa v pondelok informoval, že na úseku cesty v Telgárte je aj most v nevyhovujúcom stave. Po zbúraní ho musia tiež obnoviť.

„Cesta sadá viac ako desať centimetrov, preto sa SSC pustila do rekonštrukcie,“ povedal štátny tajomník s tým, že v Banskobystrickom kraji je najviac rozbitých ciest.

Práce budú mať štyri etapy

Ako informoval riaditeľ regionálnej pobočky cestárov Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica Miloš Kreth, obchádzka mosta je dlhá asi 60 metrov, aby mohol byť zbúraný a nemusela byť odstavená premávka aj na ceste.

„Búracie práce by sa mali začať v pondelok budúci týždeň. Máme to rozdelené na štyri etapy,“ uviedol k postupu prác.

Dôležitá je aj údržba

Kmeť v súvislosti s prácami v letnej sezóne poznamenal, že cesty sú v takom stave, že ich treba opravovať vtedy, kedy sa skončí verejné obstarávanie a sú k dispozícii financie.

„Nemáme luxus čakať alebo rozlišovať turistickú sezónu, jarné či jesenné mesiace,“ upozornil štátny tajomník. „Ak chceme mať cesty v dobrom stave, musíme investovať nielen do výstavby nových ciest, ale aj do údržby,“ dodal Kmeť.