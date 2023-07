Dialničiari opravujú ďalšie mosty, najnovšie na Liptove a pri Nitre

Národná diaľničná spoločnosť, a.s,, (NDS) pokračuje v plánovaných opravách mostov. Práce potrvajú nepretržite sedem dní v týždni, 24 hodín denne. Najnovšie diaľničiari podpísali zmluvu na opravu diaľničného mosta na liptovskom úseku D1 nad cestou do Liptovského Jána za viac ako 1,7 milióna eur vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH).

Polstoročný most

Stavebné práce má spoločnosť Colas Slovakia, a. s., z Trnavy zabezpečiť v dvoch etapách do 84 dní od ich začatia. Podľa zmluvy v centrálnom registri má pravý a ľavý most opraviť postupne v oboch prípadoch do 42 dní.

Most na D1 je z roku 1978, má dĺžku 24,5 metra. Oprava mosta sa bude realizovať priebežne v jednom jazdnom páse, premávku presmerujú cez prejazdy do druhého pásu. Pri oprave druhého pásu pôjde doprava v už opravenom páse. Premávka na ceste tretej triedy pod mostom bude počas opravy obmedzená do jedného jazdného pruhu.

Náklady takmer milión eur

Diaľničiari už zadali zákazku aj na opravu mosta na križovatke rýchlostnej cesty R1A a cesty I. triedy I/64 Nitra – Dražovce. Plánujú na to vynaložiť takmer 960-tisíc eur s DPH, pôvodné odhadované náklady boli cez 1 milión eur spolu s daňou.

Spoločnosť Hydroservice, spol. s.r.o., zo Zlatých Moraviec má podľa zmluvy most opraviť do 103 dní od začiatku prác. Most z roku 1988 je dlhý viac ako 66 metrov.

Pri východnej sa už „finišuje“

Oprava ľavého diaľničného mosta na úseku D1 Hybe – Važec v katastri obce Východná sa blíži ku koncu. Práce zabezpečuje na základe zmluvy z marca spoločnosť Metrostav DS, a. s., Bratislava za 2,3 milióna eur s DPH, mala by ich uskutočniť takmer do sto dní od ich začatia. Predpokladaná cena opravy mosta z roku 1997 a v dĺžke 371 metrov bola viac ako 2,1 milióna eur s daňou.

Jednotkové ceny v ponukách zhotoviteľov sú pevné a nemenné počas trvania zmluvy. Po uplynutí lehoty na realizáciu opravy mosta sú zhotovitelia povinní požiadať NDS o zazmluvnenie valorizačnej indexácie dodatkom, ten upraví celkovú cenu prác. Použijú metodický pokyn Ministerstva dopravy SR, ktorý určuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri oprave a údržbe, výstavbe, modernizácii a rekonštrukcii inžinierskych stavieb a budov, s účinnosťou od 8. júna 2022.