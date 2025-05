Novým riaditeľom Dopravného podniku mesta Prešov sa stal Juraj Hrehorčák. Ako úspešného kandidáta z výberového konania ho do funkcie na pondelkovom rokovaní zvolili prešovskí mestskí poslanci.

Jediný kandidát

V pozícii riaditeľa a predsedu predstavenstva naradí Karla Hirmana, ktorý do podniku prišiel v polovici decembra po odvolaní dovtedajšieho riaditeľa Petra Davidova ako krízový manažér a do výberového konania sa neprihlásil.

Hrehorčák bol napokon jediným kandidátom na post riaditeľa. Od komisie získal na marcovom výberovom konaní 125 zo 144 bodov. Ekonóm Hrehorčák z Prešova pôsobil posledných deväť rokov v Bratislave.

Aktuálne od februára minulého roka v hlavnom meste zastával funkciu riaditeľa úseku verejného obstarávania a vnútornej správy na Slovenskej správe ciest. Predtým bol riaditeľom Centra logistiky a obstarávania Železníc Slovenskej republiky a štyri roky zastával aj post výkonného riaditeľa Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby SR.

Od februára 2011 bol štyri roky generálnym riaditeľom Dopravného podniku mesta Košice. V minulosti pôsobil aj na ministerstvách obrany a vnútra a bol aj ekonomickým námestníkom Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti v Prešove.

Štvrtý riaditeľ DPMP

Hrehorčák je v súčasnom volebnom období už štvrtý riaditeľ DPMP. Martin Jaš sa funkcie vzdal a na tomto poste ho v máji minulého roka vystriedal Peter Davidov, ktorý funkciu obhájil aj na výberovom konaní.

V decembri 2024 ho ale mestskí poslanci odvolali a jeho miesto zvolil do doby nového výberového konania bývalého ministra hospodárstva Karla Hirmana, ktorý nastúpil do mestskej firmy ako krízový manažér a do výberového konania sa neprihlásil.

Za vymenovanie Hrehorčáka hlasovalo 15 poslancov, jeden sa zdržal a dvaja nehlasovali. Mestské zastupiteľstvo tiež schválilo na pondelkovom zasadnutí zmeny v orgánoch mestskej akciovej spoločnosti, keď Richarda Dubovického vystrieda v dozornej rade DPMP Vladimír Feľbaba z klubu nezaradených. Za ďalšieho člena dozornej rady zvolili Pavla Semanča.

Schválená investícia

Poslanci tiež schválili investíciu do dopravného podniku, keď odsúhlasili projekt modernizácie údržbovej základne trolejbusov v celkovej obstarávacej cene takmer 38 miliónov eur bez DPH.

Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pôjde na projekt takmer 32,3 milióna eur. Zvyšných 15 percent, teda takmer 5,7 milióna eur, budú zdroje štátneho rozpočtu.

Dopravný podnik má nulové financovanie, jeho výdavky budú súvisieť iba s podpornými činnosťami, ktoré nemôžu byť zahrnuté do projektového rozpočtu. Projekt má byť zrealizovaný do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.