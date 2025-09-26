Bratislava upozorňuje na víkendové obmedzenia, uzavrú časti ulíc 29. augusta a Mickiewiczovej

V Bratislave budú cez víkend opravovať vozovku na Ulici 29. augusta a Mickiewiczovej. Ako informuje magistrát na sociálnej sieti, s prácami začnú v piatok podvečer a ukončiť ich plánujú v nedeľu 28. septembra popoludní. Počas prác bude uzavretý jazdný pruh na Ul. 29. augusta od Cintorínskej po Špitálsku v smere na Špitálsku, a tiež od Špitálskej po Mickiewiczovu v smere na Kollárovo námestie.
„Lokálne opravy budeme robiť aj na časti Mickiewiczovej od križovatky s Ul. 29 augusta v smere na Americké námestie,“ dodalo mesto s tým, že táto časť bude prejazdná s obmedzeniami, doprava bude usmerňovaná striedavo v jednom jazdnom pruhu. Prejazd MHD bude umožnený.