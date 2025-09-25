Trnavský kraj začína s rekonštrukciou cestného mosta ponad Čiernu vodu, ide už o druhý v poradí

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja ešte pred začiatkom rekonštrukcie mosta cez Čiernu vodu na ceste II/121 pri obci Veľké Úľany v okrese Galanta dala do prevádzky dočasné náhradné premostenie. Doprastavu za premostenie zaplatí 330 tisíc eur.
Financovanie z eurofondov
Vďaka nemu nebudú vodiči nútení využívať obchádzky cez okolité obce, čo by znamenalo predĺženie trasy o 10 až 20 kilometrov a časový sklz približne 15 až 30 minút, v špičke ešte viac. Samotná rekonštrukcia mosta, ktorý nie je v dobrom stave, sa začne už o niekoľko dní.
Most pri Veľkých Úľanoch čaká rekonštrukcia, pre motoristov budujú dočasné premostenie
Zhotoviteľom prác v cene vyše 750-tisíc eur je spoločnosť MBM-GROUP. Trnavský samosprávny kraj bude kompletnú rekonštrukciu mosta z roku 1960 s dĺžkou 21 metrov bude kraj financovať z eurofondov.
Ťah dôležitý pre obyvateľov Galanty
„Stav mnohých mostov v našom kraji bol úplne nevyhovujúci. Postupnými krokmi ich obnovujeme, aby bola doprava bezpečnejšia a pohodlnejšia. Most cez Čiernu vodu pri Veľkých Úľanoch bol v havarijnom stave,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.
Podľa vicežupana Józsefa Berényiho je tento cestný ťah dôležitý pre obyvateľov okresu Galanta, pretože spája tri okresy a dva kraje. Ide už o druhý most ponad Čiernu vodu, ktorý trnavská župa opravuje. V tomto týždni odštartovala aj rekonštrukcia mosta v Kráľovom Brode.