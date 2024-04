Tri roky robia obchvat jednej dediny, sťažujú sa Zemplínčania. Do Humenného nepremáva vlak a diaľnice sa asi niektorí nedožijú

Pre elektrifikáciu železničnej trate už viac ako pol roka neprišiel do Humenného vlak. Termín dokončenia je október 2025 a podľa ministra dopravy Jozefa Ráža ide o jednu z najvýznamnejších stavieb Plánu obnovy za asi 220 miliónov eur. Informovala TV Joj na svojej stránke Noviny.sk.

„Nebudú musieť na tomto úseku už čakať na výmenu lokomotív, kde sa vymieňali za dízlové. Takisto sa zvyšuje rýchlosť do 100km za hodinu na 120km za hodinu,“ ozrejmil minister dopravy Jozef Ráž.

Práce by sa predĺžili

Ide o takmer 34-kilometrový úsek z Bánoviec nad Ondavou do Humenného a ak by nebola úplná výluka vlakovej dopravy, podľa ministra by sa práce predĺžili o tri mesiace.

„No my už pomaly ani neveríme. Naši synovia museli utekať do zahraničia za prácami a ich to ani netrhne,“ hovorí skepticky jedna cestujúca z Medzilaboriec. Zemplínčanov však zaujíma ďalšia dosť podstatná otázka, ako to vyzerá s diaľnicou do Košíc.

„Však tu tri roky robia obchvat jednej dediny, taký malý štát v Európe. To, keby sme boli v Číne, tak robíme diaľnicu 4-tisíc rokov asi,“ zareagoval cestujúci Dušan.

Štvorprúdová diaľnica

Minister Ráž uviedol, že aktuálne prevzali štúdiu realizovateľnosti, ktorá ukázala dokonca až osem variantov diaľnice.

„Môžeme sa vrhnúť na majetkoprávne vysporiadanie, z pohľadu potenciálnej obnovy Ukrajiny do budúcna a z pohľadu dúfam, že nikdy nie potrebnej obrany a našej hranice na východe. Toto musí byť štvorprúdová normálna diaľnica,“ dodal minister.

„Už by bolo načase, asi my už sa toho ani nedožijeme. Že by viacej robili pre východ, lebo aj tu ľudia chcú žiť na východe, nie?“ okomentovala cestujúca.

