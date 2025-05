Namiesto troch hodín až päť? Cestujúci by podľa návrhu Únie mohli ostať bez kompenzácie aj po dlhom meškaní

Európska únia zvažuje zmenu pravidiel, ktorá by umožnila leteckým spoločnostiam meškať s letmi dlhšie bez povinnosti vyplácať cestujúcim kompenzácie. Návrh, o ktorom tento týždeň v Bruseli diskutovali zástupcovia 27 členských krajín, vyvolal ostrú kritiku spotrebiteľských organizácií a rozdeľuje členské štáty.

Cestujúci môžu prísť o odškodnenie

V súčasnosti musia aerolinky v EÚ vyplácať cestujúcim až 600 eur za meškanie nad tri hodiny alebo za zrušenie letu menej ako 14 dní pred odletom. Podľa podporovateľov návrhu by predĺženie lehoty na päť hodín umožnilo aerolinkám lepšie zvládať prevádzku a znížilo by počet zrušených letov. Priemyselné združenie Airlines for Europe (A4E) tvrdí, že by to zachránilo takmer polovicu letov, ktoré sú dnes zrušené, no podľa spotrebiteľských združení by až 75 % cestujúcich stratilo nárok na odškodnenie.

Návrh podporuje Poľsko, ktoré predsedá Rade EÚ, no Nemecko a ďalšie krajiny sú proti. „Dlhé meškania sú skutočným problémom. Kazia dovolenky, narúšajú plány a stoja ľudí drahocenný čas,“ uviedla nemecká ministerka pre práva spotrebiteľov Stefanie Hubigová. Berlín tak odmieta zmeny, ktoré by jednostranne zvýhodnili aerolinky.

Zmeny sú súčasťou väčšieho balíka, obsahujú aj výhody pre cestujúcich

Zmena je súčasťou širšieho balíka reforiem, ktorý obsahuje aj opatrenia priaznivé pre cestujúcich, napríklad zákaz poplatkov za štandardnú príručnú batožinu. Spotrebiteľské organizácie však varujú, že predĺženie lehoty na kompenzácie je „neprijateľný krok späť“.

Niektorí europoslanci kritizujú aj snahu Poľska presadiť reformu zrýchleným postupom, ktorý obmedzuje vplyv Európskeho parlamentu. „Pre európskych zákazníkov je to katastrofálna zmena,“ povedal agentúre AFP šéf spoločnosti Airhelp Tomasz Pawliszyn, ktorá pomáha pasažierom získať kompenzácie od leteckých spoločností.