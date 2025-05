Na bratislavkom letisku po prvýkrát pristane priamy let z Tel Avivu, lety podporia príjazdový cestovný ruch

Slovenský príjazdový cestovný ruch zaznamenáva dôležitý míľnik. Na bratislavskom Letisku M. R. Štefánika vo štvrtok večer po prvý raz pristane priamy let z Tel Avivu, čím sa otvára nová pravidelná sezónna linka medzi Izraelom a Slovenskom.

Ide o ďalší krok v stratégii Národnej organizácie pre propagáciu cestovného ruchu SLOVAKIA TRAVEL, ktorá po obnovení svojho zastúpenia v izraelskej metropole rozširuje spoluprácu s viacerými inštitúciami.

Lety do Bratislavy a Piešťan

„Izrael sa začleňuje medzi zdrojové trhy cestovného ruchu na Slovensku pre pomerne vysoký podiel turistov prichádzajúcich do našej krajiny. Pravidelná letecká sezónna linka z Izraela na Slovensko, ako aj aktívne zastúpenie SLOVAKIA TRAVEL priamo v Tel Avive, synergicky pomôžu rozvoju príjazdového cestovného ruchu. V Izraeli prezentujeme Slovensko ako bezpečnú krajinu so širokospektrálnym záberom na možnosti aktívneho i pasívneho oddychu s nádhernou prírodou, starobylými hradmi či výraznou tradíciou kúpeľníctva,“ uviedol generálny riaditeľ SLOVAKIA TRAVEL Matej Fekete.

Lety budú prebiehať na týždennej báze – vo štvrtok z Tel Avivu do Bratislavy a v nedeľu do Piešťan. Úvodný let do kúpeľného mesta sa uskutoční 1. júna. Zatiaľ čo spojenie Piešťany – Tel Aviv funguje už tretiu sezónu (okrem zimnej výluky), bratislavské letisko získava touto linkou úplne novú destináciu.

Láka ich kúpeľná starostlivosť

„Oceňujeme spoluprácu organizácií pôsobiacich v cestovnom ruchu, aj výnimočnú spoluprácu dvoch blízkych letísk – letísk Bratislava a Piešťany, na ktorej sa nám podarilo dohodnúť s leteckým dopravcom. Vyzdvihnúť musím aj vzájomnú kooperáciu s národnou organizáciou pre propagáciu cestovného ruchu SLOVAKIA TRAVEL. Takouto príkladnou spoluprácou môžeme všetci spoločne prispieť k rozvoju cestovného ruchu v regióne západného Slovenska,“ vyhlásil Dušan Novota, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika. Podľa vicežupana Trnavského kraja Patrika Voltmann sa turistické preferencie Izraelčanov postupne menia.

„Zvyklosti turistov z rôznych krajín sa v posledných rokoch menia. Výnimkou nie sú ani Izraelčania, ktorí kvôli kúpeľnej starostlivosť a náboženským koreňom prichádzajú na Slovensko čoraz častejšie aj kvôli aktívnemu oddychu v horách alebo s cieľom spoznávať Svetové dedičstvo UNESCO. Rozšírenie etablovaného leteckého spojenia Tel Aviv – Piešťany o linku do Bratislavy je krokom v ústrety návštevníkom z tejto blízkovýchodnej krajiny.“

Izraelskí návštevníci na Slovensku

Izraelskí návštevníci tvoria významnú skupinu zahraničných turistov na Slovensku. V roku 2024 krajinu navštívilo viac ako 18 000 Izraelčanov, ktorí uskutočnili vyše 60 000 prenocovaní. Len za prvý štvrťrok 2025 ich prišlo takmer 2 700, pričom v marci zaznamenali štatistiky medziročný nárast o 60 % v počte príchodov a 53,5 % v počte prenocovaní.

„Najvyšší počet Izraelčanov na Slovensko tradične prichádza najmä v letných mesiacoch júl a august. Najčastejšie si na spoznávanie vyberajú Bratislavský, Žilinský a Prešovský kraj. Z doterajších skúseností evidujeme, že na poznávanie Slovenska využívajú možnosť zapožičania si vozidla. Rozšírenie priameho leteckého spojenia z Piešťan aj na Bratislavu tak portfólio návštevníkov z Izraela potenciálne zvýši,“ uviedla Gabriela Madrová zo zastúpenia SLOVAKIA TRAVEL v Tel Avive.

Tretia sezóna linky Tel Aviv – Piešťany je výsledkom spolupráce Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj a izraelskej spoločnosti Overseas. Letiskové služby zabezpečuje dopravca Arkia Israeli Airlines.