Záchytné parkovisko v Tatranskej Lomnici a kyvadlová doprava budú opäť v prevádzke

Turisti a návštevníci Vysokých Tatier budú môcť aj v tomto roku bezplatne zaparkovať na začiatku Tatranskej Lomnice. Záchytné parkovisko ešte pred začiatkom leta spúšťa Prešovský samosprávny kraj.

Ako ďalej informovala jeho hovorkyňa Daša Jeleňová, turisti budú môcť takúto službu využiť už tento víkend. Následne sa bezpečne a komfortne odvezú kyvadlovou dopravou do svojej cieľovej destinácie v Tatrách.

Doprava sa odbremení

Parkovisko aj kyvadlová doprava na trase Tatranská Lomnica – Biela voda budú v júni fungovať v prechodnom režime. Od konca mesiaca prejdú na celoročnú prevádzku a k dispozícii budú počas celého týždňa.

Cieľom služby je odbremeniť dopravu v najväčších slovenských horách a zabezpečiť turistom komfortný a ekologický presun do vytipovaných lokalít. Kraj spustí prevádzku záchytného parkoviska P+R (park and ride) – Eurocamp v sobotu 31. mája. V tento deň a rovnako aj v nedeľu 1. júna bude v prevádzke kyvadlová doprava na trase Tatranská Lomnica – Tatranské Matliare, Biela voda.

„Nateraz pôjdu parkovisko aj kyvadlovka v prechodnom režime platnom do posledného júnového víkendu. Konkrétne budú v prevádzke počas víkendov 31. mája a 1.júna a následne počas 7. a 8. júna., 14. a 15. júna, ako aj 21. a 22. júna,“ priblížila Jeleňová.

Odchody kyvadlovej dopravy z parkoviska v Tatranskej Lomnici na Tatranské Matliare, Bielu vodu sú naplánované v 30-minútovom intervale od 7:50 do 11:20 a v hodinovom intervale od 12:50 do 18:50 hod. Posledný spoj cestujúcich vypraví desať minút pred pol ôsmou večer.

Ide o polhodinové intervaly

Aj z Tatranských Matliarov, Bielej vody späť do Tatranskej Lomnice môžu turisti využiť 30-minútové intervaly spojov, a to v rozmedzí od 8:05 do 11:35, ako aj popoludňajšie odchody v hodinovom intervale od 13:10 do 19:10. Posledný spoj kyvadlovej dopravy ich na parkovisko do Tatranskej Lomnice odvezie o 19:40 hodine.

Spoje na uvedenej trase sú pritom prispôsobené aj odchodom či príchodom regionálnych autobusov na linke Tatranská Lomnica – Starý Smokovec. Cestovné poriadky sú dostupné na internetovej stránke cp.sk.

Bezplatné parkovisko a kyvadlová doprava je podľa hovorkyne kraja nástrojom a opatrením udržateľnej mobility, ktorá vytvára podmienky pre využívanie verejnej osobnej dopravy.

„Prešovský samosprávny kraj s touto službou prichádza už tretí rok v rade, a to s cieľom zabezpečiť návštevníkom slovenských veľhôr ekonomickejšie a ekologickejšie parkovanie a premiestňovanie sa, ohľaduplné k životnému prostrediu aj turistom,“ dodala.