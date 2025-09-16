Najväčším znečisťovateľom ovzdušia je podľa Slovákov doprava, riešením môžu byť nízkoemisné zóny

Obyvatelia Slovenska vnímajú dopravu ako faktor, ktorý najviac znečisťuje ovzdušie v mieste ich bydliska, časť z nich dokonca priznáva zdravotné problémy. Prieskum agentúry NMS ukázal, že až 29 percent respondentov označilo dopravu ako faktor, ktorý najviac prispieva k horšej kvalite ovzdušia. Najviac to tak vnímajú obyvatelia žijúci v Bratislavskom kraji.
Doprava v prieskume predbehla aj priemysel, ktorý za faktor znečisťujúci ovzdušie považuje 25 percent obyvateľov. Agentúra vykonávala prieskum ešte v apríli na vzorke 1 005 respondentov.
Vymedzené územia
Agentúra NMS považuje za znepokojivé aj to, že 10 percent ľudí priznáva časté zdravotné problémy, ktoré môžu súvisieť práve so znečisteným ovzduším. Ďalších 38 percent opýtaných zaznamenáva takéto zdravotné ťažkosti občas alebo zriedka.
Ako agentúra podotkla, jedným z riešení by mohlo byť zavedenie nízkoemisných zón. Tie podporuje približne polovica respondentov. Ide o vymedzené územia v mestách, kde je vstup povolený len vozidlám, ktoré spĺňajú prísne environmentálne normy. Cieľom je tak znížiť znečistenie ovzdušia a zlepšiť kvalitu života obyvateľov, no na ich zavedenie na Slovensku sa zatiaľ čaká.
Prieskumom sa ukázalo, že za zavedenie nízkoemisných zón vo väčších mestách je 55 percent obyvateľov. V menších mestách je podpora o niečo nižšia, a to na úrovni 47 percent.
Verejná doprava
Polovica opýtaných súčasne pripúšťa, že by zavedenie nízkoemisných zón v mestách mohlo zmeniť ich cestovné návyky. Respondenti najčastejšie uviedli, že by viac chodili pešo alebo jazdili na bicykli (24 %). Verejnú dopravu by častenšie využívalo 18 percent z opýtaných.
Práve verejná doprava by mohla podľa agentúry NMS hrať zásadnú rolu pri získavaní podpory pre nízkoemisné zóny. 44 percent opýtaných by bolo podľa prieskumu ochotnejších akceptovať nízkoemisné zóny, ak by bola verejná doprava kvalitnejšia a lacnejšia.
28 percent populácie by zase bolo ochotných akceptovať nízkoemisné zóny výmenou za lepšiu cyklistickú infraštruktúru. Dotácie na ekologickejšie vozidlá by presvedčili 27 percent respondentov. To, že by ani jedno opatrenie neprispelo k ich ochote akceptovať nízkoemisné zóny, uviedlo 24 percent opýtaných.