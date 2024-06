Na pohraničnom úseku Skalité - Zwardoň nejazdia viaceré vlaky, môžu za to výlukové práce

Železničnú osobnú dopravu na slovensko-poľskom pohraničnom úseku Skalité – Zwardoň obmedzili na dva dni výlukové práce na trati. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) tam vo štvrtok a v piatok zaviedla náhradnú autobusovú dopravu za dotknuté osobné vlaky.

Týka sa to šiestich spojov na spomínanom úseku, troch s odchodmi zo Skalitého každé dve hodiny od 9:31 do 11:31 a troch opačne zo Zwardoňa v tom istom intervale od 10:16 do 14:16.

„Predpokladané meškanie vlakov dotknutých výlukou môže byť 15 minút. V prípade väčšieho meškania nie je zaručené čakanie prípojných vlakov,“ upozornila vopred ZSSK. Cestujúci môžu využiť náhradnú dopravu na trase Skalité – Skalité pod Poľanou – Skalité-Kudlov – Skalité-Serafínov – Zwardoň.

Osemkilometrový úsek Skalité – Zwardoň je na konci trate Čadca – Skalité – Zwardoň dlhej 22 kilometrov.