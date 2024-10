Most pri malej železničnej stanici v Banskej Bystrici bude nahradený novým, starý je značne poškodený

Na základe výsledkov diagnostiky a statického posúdenia bol v minulosti most ponad rieku Hron pri malej železničnej stanici pre nevyhovujúci stavebno-technický stav uzavretý pre automobilovú dopravu.

Mesto vybuduje nový most

Mesto následne začalo podnikať kroky smerujúce k jeho komplexnej rekonštrukcii, v rozsahu odstránenia pôvodného a vybudovania úplne nového oceľového mosta spĺňajúceho všetky normy.

Ako informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková, dnes má samospráva vypracovanú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie.

Zámerom je v tejto lokalite vytvoriť atraktívny priestor s novým 36-metrov dlhým a osem metrov širokým promenádnym mostom pre peších a cyklistov.

Je v nevyhovujúcom stave

Rozhodnutie nahradiť existujúci most novým, vyplynulo zo záverov zrealizovanej diagnostiky a statického posúdenia v uplynulom období. Most z roku 1956 je značne poškodený a nachádza sa v nevyhovujúcom technicko-stavebnom stave, preto na ňom nestačí len vymeniť povrch. Mesto po uzatvorení tohto mosta zadalo vypracovanie projektovej dokumentácie na jeho rekonštrukciu.

V súčasnosti je projekt hotový, rovnako ako sú k dispozícii aj vyjadrenia dotknutých orgánov. Napriek tomu, že nový most bude slúžiť výhradne chodcom a cyklistom, projektovať sa bude s nosnosťou pre automobily, aby sa dal v prípade mimoriadnych situácií využiť.

„Vzhľadom na to, že most sa nachádza v pamiatkovej rezervácii, projekt nového mosta bol sledovaný aj Krajským pamiatkovým úradom v Banskej Bystrici. Zo strany pamiatkarov nám bolo adresovaných mnoho pripomienok a požiadaviek, ktoré bolo potrebné vyriešiť a dodržať. Ešte pred samotným projektovaním sme komunikovali aj so Slovenským vodohospodárskym podnikom, aby sme získali súhlas a základné parametre mosta, ktorý by v prípade povodní a vysokej hladiny Hrona nespôsoboval problémy. V blízkej dobe začneme s prípravou verejného obstarávania na zhotoviteľa nového mosta,“ objasnil primátor mesta Ján Nosko.

„S projektom výmeny mosta súvisí aj projekt vybudovania oddychového parčíka s prístaviskom pre vodákov, na ktorý máme vypracovanú projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné konanie. V súčasnosti na túto stavbu prebieha proces územného konania. Ťažiskovým priestorom parčíka je rampa pre vodákov, kde je navrhnutý malý záliv na priblíženie lode, priestor na vystúpenie a jej vynesenie na rampu. Okolo rampy sa navrhuje nový nábrežný múr a oplotený priestor, ktorý umožní uschovanie lodí. Priľahlú plochu pri Hrone má tvoriť parčík s kaviarňou, tanečnou plochou a lavičkami,“ doplnil prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík.