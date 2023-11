Ministerstvo dopravy zaplatí Leo Express Slovensko vyše 17 miliónov eur. Previezť sa v ich vlakoch môžete už o mesiac

Ministerstvo dopravy SR poskytne spoločnosti Leo Express Slovensko viac ako 17 miliónov eur ako ročnú zálohovú úhradu na začiatok prevádzky železničnej osobnej dopravy na trati Bratislava – Dunajská Streda – Komárno. A to od začiatku platnosti nového cestovného poriadku a vstupu tohto dopravcu na stokilometrovú regionálnu trať 10. decembra 2023 do 31. decembra 2024.

Za objednané dopravné výkony do konca tohto roka má rezort dopravy zaplatiť takmer 900-tisíc eur a v priebehu celého budúceho roka skoro 16,4 milióna eur. Vyplýva to z prvej čiastkovej zmluvy medzi ministerstvom a dopravcom k ich rámcovej zmluve o službách vo verejnom záujme pri prevádzkovaní osobnej dopravy na trati v Podunajsku z konca minulého roka.

Výkony za 1,7 milióna eur

Vo zverejnenej čiastkovej zmluve ministerstvo dopravy objednalo na trati medzi Bratislavou a Komárnom celkové dopravné výkony v rozsahu takmer 1,7 milióna vlakových kilometrov. Z toho do konca aktuálneho roka majú modro-biele vlaky Leo Express najazdiť na juhozápade Slovenska zhruba 93-tisíc a v budúcom roku bezmála 1,6 milióna kilometrov.

Prílohami čiastkovej zmluvy sú cestovný poriadok, záväzky dopravcu, zoznam používaných vozidiel, ako aj plán radenia vlakov, výpočet výšky úhrady za železničnú dopravnú cestu a výšky ročnej zálohovej úhrady aj splátkový kalendár.

Zľavy a bezplatná doprava zostávajú

„Európska komisia nás zaviazala, že postupne musíme liberalizovať všetky železničné trate na Slovensku,“ povedala na sociálnej sieti pri prezentácii nového dopravcu štátna tajomníčka ministerstva dopravy Denisa Žiláková (nominantka Smeru-SD). Trať Bratislava – Komárno je podľa nej prvá, kde bola skutočná súťaž na výber dopravcu, aby na nej mohol jazdiť deväť rokov.

„Na tejto trati budú zachované všetky doterajšie zľavy, seniori a študenti budú mať naďalej bezplatnú dopravu,“ podotkla štátna tajomníčka. Prevádzka podľa nej vzrastie o tretinu, premávať bude denne takmer sto spojov.

Najlepší pomer ceny a kvality

„Aj pre štát je to efektívny spôsob, pretože cenu vygeneroval trh. Je to najlepší pomer ceny a kvality,“ dodala Žiláková.

Spoločnosť Leo Express Slovensko, s.r.o., vznikla zápisom do Obchodného registra SR v januári 2016, má sídlo v Bratislave. Vykonávanie služieb železničnej dopravy je jednou z jej viacerých činností, má základné imanie 5-tisíc eur. Je to dcéra českého železničného a autobusového dopravcu Leo Express Global, a. s., so sídlom v Prahe.