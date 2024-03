Ministerstvo dopravy vyhlásilo výberové konania na manažérov v siedmich spoločnostiach

Ministerstvo dopravy SR hľadá vedúcich predstaviteľov do siedmich spoločností vo svojej pôsobnosti. V stredu vyhlásilo ýberové konania na generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest (SSC) a tiež na členov predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia (ZSSK CARGO), Verejných prístavov, Letiska M. R. Štefánika v Bratislave a Slovenskej pošty.

Ministerstvo dopravy o tom informovalo s tým, že záujemcovia sa môžu hlásiť písomne do 20. marca. Prihlásení uchádzači, ktorí splnia podmienky a predložia v termíne prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi, budú pozvaní na výberové konanie písomne, najmenej sedem kalendárnych dní pred jeho uskutočnením, a to s uvedením dátumu, hodiny a miesta výberového konania.

Nový minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) po nástupe do funkcie vlani v závere októbra postupne odvolal vedenia uvedených rezortných spoločností a organizácie a vymenoval nové dočasne na pol roka do výberových konaní. Dôvody plošných personálnych výmen ministerstvo dopravy neuviedlo, súviseli však tradične so zmenou vlády aj vedenia rezortu.

Generálnym riaditeľom SSC je aktuálne Norbert Polievka, generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva NDS je Filip Macháček, v ZSSK Peter Helexa, v ZSSK CARGO Jaroslav Daniška, Verejné prístavy vedie Matej Danóci, Letiska M. R. Štefánika Dušan Novota a Slovenskú poštu Vladislav Kupka. Ak sa výberových konaní zúčastnia a splnia požadované podmienky, podľa agentúry SITA možno predpokladať, že vo svojich funkciách by mohli pokračovať.