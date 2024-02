Onedlho sa začne komplexná oprava mosta v križovatke D1 a R1 pri Trnave (video+foto)

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v priebehu marca odštartuje komplexnú opravu mostu v križovatke diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R1 pri Trnave. Oprava je podľa diaľničiarov nevyhnutná pre ďalšie dlhodobé a bezproblémové využívanie mosta.

Minimalizovanie doby s obmedzeniami

Práce si vyžiadajú aj čiastočné obmedzenia dopravy. Aby NDS minimalizovala dobu obmedzení, opravy budú prebiehať sedem dní v týždni, počas denných aj nočných hodín. Spoločnosť žiada motoristov o trpezlivosť, ohľaduplnosť a zvýšenú opatrnosť na danom úseku.

Ako informovala NDS, v tomto prípade pôjde o jednu z najväčších opráv mostného objektu v tomto roku. V rámci komplexnej opravy budú po štyroch desaťročiach demontované zvodidlá a zábradlia, odstránená vozovka, rímsy, vyrovnávací betón spolu s izoláciou a mostné závery.

Na očistenú nosnú konštrukciu bude položená izolácia, mostné závery, odvodňovače, kompletne nová vozovka, nové rímsy, nové zvodidlá a mostné zábradlie. „Opravy sú rozvrhnuté tak, aby sa obmedzenia dopravy znížili na minimum. Práce preto budú prebiehať postupne, aby bola doprava na moste zachovaná v maximálnej možnej miere,“ podotkol Rastislav Droppa, podpredseda predstavenstva a riaditeľ prevádzkového úseku NDS.

Práce počas nočných hodín

V prvom kroku bude opravená celá ľavá strana mostného objektu, teda most v smere z Nitry do Trnavy. Komplexné práce budú prebiehať počas celého týždňa, vrátane nočných hodín. Vďaka týmto opatreniam opravu ľavej časti mostnej konštrukcie NDS stihne vykonať do niekoľkých mesiacov.

O presnom dátume začiatku práce bude NDS vodičov informovať hneď ako získa povolenia na čiastočnú uzávierku rýchlostnej cesty R1 v úseku mostu. Počas prvej etapy opráv ľavej strany mostu budú prebiehať práce na jeho vonkajšej časti.

Doprava ostane zachovaná v dvoch jazdných pruhoch pri stredovej rímse. Pre opravu sa však uzavrie pripojenie z diaľnice D1 na R1 v smere Bratislava – Trnava.

Presmerovanie dopravy

Doprava z D1 do Trnavy bude presmerovaná po R1 smer Nitra. Na križovatke Vlčkovce začne vyznačená obchádzková trasa, ktorá navedie vozidlá ponad R1 späť na smer do Trnavy. Pre nákladné vozidlá v smere Bratislava – Trnava obchádzková trasa začne v križovatke Senec, východ a povedie po ceste I/61 na smer Trnava.

Počas druhej etapy opráv ľavej strany mostu budú práce sústredené na vnútornú časť ľavého mosta. Motoristom tak budú k dispozícii dva už opravené jazdné pruhy na vonkajšej časti. Zachované ostane aj odbočenie z R1 na D1 v smere Nitra – Bratislava.

Uzavreté však bude pripojenie z diaľnice D1 na R1 v smere Bratislava – Trnava. Doprava bude vedená po pôvodnej obchádzkovej trase cez križovatku Vlčkovce. Pre nákladné vozidlá v smere Bratislava – Trnava obchádzka zostane naďalej riešená cez križovatku Senec, východ.

„Národná diaľničná spoločnosť sa motoristom za nevyhnutné obmedzenia ospravedlňuje. Pre štátnu akciovku je prioritou dokončiť práce v najskoršom možnom termíne. Zároveň však žiada motoristov o trpezlivosť, ohľaduplnosť a rešpektovanie obmedzení vrátane rýchlostných limitov,“ uviedla spoločnosť v tlačovej správe.