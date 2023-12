Minister dopravy Ráž prisľúbil v budúcom roku dokončenie Oravského úseku R3 a privádzača k D3 na Kysuciach

Motoristi by sa mali v budúcom roku dočkať dokončenia dvoch meškajúcich stavieb Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) prisľúbil, že v roku 2024 určite otvoria alebo odovzdajú do užívania úsek rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná a privádzač z Kysuckého Nového Mesta k budúcemu úseku diaľnice D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto.

Ďalšie stavanie ciest

„V budúcom roku určite rozostaviame ďalšiu etapu R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča. Budeme sa snažiť rozostavať, vyhlásime verejné obstarávanie na ďalšiu etapu R2 Košické Oľšany – Košice, Šaca,“ povedal v krátkom videu ministerstva dopravy Ráž.

Oravská časť R3 v polovičnom profile mala byť pôvodne hotová v lete, neskôr koncom tohto roka a diaľničný privádzač k D3 na Kysuciach do konca roka. Ich ukončenie posunuli z rôznych dôvodov do nasledujúceho roka. S výstavbou oboch úsekov začali stavbári v marci a decembri 2021, v tom čase bol ministrom dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

Dokončenie dvoch kľúčových stavieb

Koncom tohto roka, resp. začiatkom budúceho roka mali byť dokončené aj dve kľúčové stavby na diaľnici D1 – Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové a Hubová – Ivachnová s tunelovom Čebrať. Ich výstavba mešká niekoľko rokov – liptovský úsek s tunelom Čebrať pri Ružomberku mali pôvodne sprevádzkovať už v roku 2017, úsek s tunelom Višňové pri Žiline v roku 2019.

Pre zmenu trasy a predĺženie tunela v prvom prípade, pre výber nového zhotoviteľa a opravy po predošlom v druhom prípade sa stavebné práce výrazne predĺžili a predražili. Oba úseky by podľa posledných predpokladov, ale zatiaľ záväzne nepotvrdených termínov, mali byť hotové počas roka 2025. S výstavbou oboch úsekov sa začalo ešte v rokoch 2013 a 2014 za vlády Smeru-SD, ministrom dopravy bol vtedy nominant tejto strany Ján Počiatek. Nestihli ich dokončiť počas ďalších dvoch vlád na čele so Smerom, za ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd).

V roku 2024 mali motoristi využívať aj úsek R2 Kriváň – Mýtna, ktorý je vo výstavbe od marca 2020, no pre oneskorenie prác si na to musia počkať minimálne do polovice roka 2025.