Medzištátne vlaky do Česka premávajú po náhradnej trase cez Holíč, cestujúci by mali rátať s ich meškaním

Medzištátne vlaky medzi Slovenskom a Českom pre úpravu infraštruktúry na úseku Kúty – Břeclav jazdia 9. až 11. marca odklonom cez pohraničný priechod Holíč nad Moravou – Hodonín. Z tohto dôvodu je potrebné počítať s meškaním všetkých medzištátnych vlakov, ktoré premávajú po náhradnej trase, v rozsahu 30 až 40 minút.

Odklonená trasa cez Holíč

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) o tom informuje na svojom portáli v rámci aktuálnych výluk a iných obmedzení v železničnej doprave. Úsek Kúty – Břeclav má 18 kilometrov, odklonová trasa z Kútov cez Holíč, Hodonín do Břeclavi je dlhá 45 kilometrov.

Výlukou nie sú podľa železničiarov 9. marca dotknuté a idú po štandardnej trase bez odklonu a meškania tri vlaky EN 477 Metropol z Břeclavi do Budapešti, EC 282 Metropolitan Slovenská Strela z Nových Zámkov do Prahy a EC 271 Metropolitan z Brna do Budapešti.

Osem medzištátnych vlakov

Týka sa to 11. marca aj ôsmich vlakov EC 131 Bathory na trase Varšava – Budapešť, EC 173 Hungaria Hamburg – Praha – Budapešť, EC 270, EC 272, EC 274 Metropolitan Budapešť – Praha, EC 281 Metropolitan Praha – Budapešť, EC 283 Metropolitan Slovenská Strela z Prahy do Nových Zámkov a EN 476 Metropol Budapešť – Břeclav.

Informácie o aktuálnych výlukách a iných obmedzeniach na železniciach sú zverejnené na https://www.zssk.sk/vyluky/.