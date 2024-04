Medzi Petržalkou a Parndorfom bude opäť obmedzená železničná doprava, vlaky nahradia autobusy

Železničná osobná doprava na slovensko-rakúskom traťovom úseku Bratislava-Petržalka – Parndorf bude znova obmedzená. Pre úpravu infraštruktúry na ňom od 15. do 19. apríla niektoré vlaky nahradí autobusová doprava.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na svojom portáli oznámila, že výlukové práce sa na uvedenom úseku od pondelka do piatka dotknú celkovo desiatich regionálnych expresov REX premávajúcich na linke medzi Petržalkou a Viedňou.

Vlaky nahradia autobusy

Autobusová doprava pôjde za päť vlakov z Petržalky do Parndorfu a rovnako päť aj v opačnom smere od rána počas štyroch hodín. Konkrétne ide o spoje s odchodmi z Petržalky smerom do Parndorfu v hodinových intervaloch o 8:16, 9:16, 10:16, 11:16, 12:16 a z Parndorfu opačne o 8:22, 9:22, 10:22, 11:22, 12:22. Náhradný autobus za každý z týchto vlakov podľa železničiarov obsluhuje ich medziľahlé zastávky, pôjde aj priamy autobus medzi železničnými stanicami v Petržalke a Parndorfe.

Autobus je v stanici Parndorf prípojom ku kmeňovému vlaku REX do Viedne. Priamy autobus z Petržalky nezastavuje po zastávku Parndorf Ort, odkiaľ je prípojom k vlaku do Viedne zo smeru od Neusiedl am See, pričom na treťom nástupišti nie je potrebné použiť podchod.

„V smere do Bratislavy-Petržalky odchádza zo železničnej stanice (ŽST) Parndorf po príchode uvedených vlakov jeden priamy autobus Direktbus a jeden s obslužnosťou všetkých zastávok,“ priblížila ZSSK.

Komplexná rekonštrukcia infraštruktúry

Vlaková linka medzi Petržalkou a Viedňou cez Kittsee a Parndorf funguje denne v hodinových intervaloch a v špičkových časoch každých 30 minút. Nahrádza aj spojenie z bratislavskej hlavnej stanice do rakúskej metropoly cez Marchegg. Na tejto severnej trase je od 4. marca do 14. decembra tohto roka úplne zastavená prevádzka vlakov REX, dôvodom je komplexná rekonštrukcia infraštruktúry, elektrifikácia a oprava hraničného mosta nad riekou Morava na slovenskej časti úseku Devínska Nová Ves – Marchegg.

V súvislosti s výlukou cez Marchegg mä väčšina vlakov na linke Bratislava-Petržalka – Viedeň zdvojenú kapacitu. Výhradne pre cestujúcich do Marcheggu a priľahlých obcí a späť je pre spomínanú výluku zavedená špeciálna linka náhradnej autobusovej dopravy medzi hlavnou stanicou v Bratislave a stanicou Marchegg.

25 minútové meškanie

Pre práce na infraštruktúre na rakúskom úseku Himberg – Götzendorf tam funguje náhradná autobusová doprava v prípade jedného nočného vlaku z Viedne do Petržalky.

Platí to pre spoj s odchodom z rakúskej metropoly o 00:51 a s príchodom do Petržalky o 1:59 v niektorých dňoch – najbližšie ešte 15., 21., 22., 28. a 29. apríla, 5. a 6. mája. Autobus ide za vlak len v úseku Himberg – Götzendorf, odtiaľ spoj pokračuje do Petržalky ako vlaková súprava.

„Predpokladaný príchod vlaku REX do ŽST Bratislava-Petržalka bude asi o 25 minút neskôr ako pravidelný príchod vlaku,“ upozornila ZSSK.