Malé „Apollo“ v Prešove bude čoskoro sprístupnené motoristom, na zlepšenia sa môžu tešiť aj chodci a cyklisti 

Jeden z najvyťaženejších mostov v Prešovskom kraji, most na Lesíku delostrelcov v Prešove, dostáva novú podobu. Generálna rekonštrukcia, ktorú realizuje Prešovský samosprávny kraj (PSK), stojí viac ako štyri milióny eur.

Výstavba nového oceľovo-betónového mosta, nazývaného malé Apollo, vstupuje do finále a jeho sprístupnenie motoristom je naplánované na koniec októbra.

Pôvodný 56-ročný most nahradí nový

Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, práce na generálnej oprave mosta nad železničnou traťou začali v marci tohto roku, pričom pôvodný 56-ročný most bol zbúraný a nahradený novým oblúkovým mostom.

Po preložke inžinierskych sietí, búraní pôvodného mosta a zakladacích prácach nasledovala finálna etapa, ktorá sa začala v lete.

„Osadený bol hlavný oceľový oblúkový nosník s váhou 55 ton a ďalšie nosníky. Tieto prvky boli následne zastabilizované priečnikmi a zvarené do jedného celku,“ uviedla Jeleňová.

Celkový náklad na projekt presahuje 3,9 milióna eur

V týchto dňoch sa na stavbe zhotovilo armovanie, debnenie a betonáž spriahujúcej dosky mosta a chodníkov. Zároveň sa upravila cesta pred a za premostením. Práce sa týkali aj výškovej úpravy oceľovej nosnej konštrukcie a odvodňovacieho žľabu na moste. Zároveň sa budoval chodník pre cyklistov a peších, vrátane položenia zámkovej dlažby, a upravoval sa terén v okolí mosta.

Celkový náklad na projekt, ktorý realizuje PSK, presahuje 3,9 milióna eur, pričom mesto Prešov financovalo búracie práce na lávkach sumou 119-tisíc eur. Nový most s dĺžkou 30 metrov a šírkou 24 metrov bude obsahovať aj chodníky pre peších. Projektantom stavby je spoločnosť Dopravoprojekt a.s. Bratislava, zhotoviteľom je firma Metrostav DS a.s. Bratislava.