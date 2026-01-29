Diaľnica D2 medzi Kútmi a Malackami bude cez víkend uzavretá, vodiči budú presmerovaní na obchádzkovú trasu

Diaľnica D2 medzi Kútmi a Malackami bude počas nadchádzajúceho víkendu dočasne obojsmerne uzavretá. Ako informovala mediálna komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) nočná uzávera sa uskutoční na žiadosť mesta Malacky v súvislosti s osádzaním novej lávky pre peších a cyklistov ponad diaľnicu.
Obmedzenie sa začne v sobotu 31. januára o 22:00 a podľa realizátora projektu by malo trvať do nedele 1. februára do 6:00. Počas uzávery budú vodiči presmerovaní na obchádzkovú trasu po starej ceste cez obce Sekule, Moravský Svätý Ján a Veľké Leváre. „Uzávera je nevyhnutná pre zaistenie bezpečnosti pracovníkov aj motoristov,“ uviedli diaľničiari.
Konštrukciu s dĺžkou 46 metrov a hmotnosťou približne 80 ton osadia pomocou 800-tonového žeriava. Nová lávka bude slúžiť peším a cyklistom a stane sa súčasťou cyklotrasy Duklianskych hrdinov – Na majeri.