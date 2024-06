Na križovatke v Čani sa natrvalo zmenilo dopravné značenie

Na križovatke v Čani (okres Košice-okolie) sa od stredy 12. júna natrvalo zmenilo dopravné značenie. Ako informoval Košický samosprávny kraj (KSK), zmeny sa týkajú ciest v križovatke ciest III/3343, III/3416 a III/3341 v obci Čaňa.

„Zatiaľ čo cesta III/3343 tvorí súčasť trasy do hutníckeho kombinátu spoločnosti U. S. Steel, cesta III/3416 vedie do Košíc cez Valaliky a Geču. Tretia cesta III/3341, ktorá ústi do problémovej križovatky, vedie do susednej obce Gyňov,“ uvádza košická župa.

Zmenilo sa označenie hlavnej cesty, motoristi ňou od stredy jazdia v smere od Ždane na Čaňu a Hanisku, vedľajšia cesta vedie v smere Valaliky, Geča, Čaňa a Gyňov.

KSK uviedol, že zmeny súvisia aj so Strategickým parkom Valaliky. „Zmena organizácie dopravy je v súlade so závermi dopravno-kapacitného posúdenia, spracovaného v súvislosti so Strategickým parkom Valaliky. V záujme bezpečnosti verejnej dopravy chce župa požiadať všetkých vodičov a účastníkov cestnej premávky, aby pri prejazde cez túto križovatku zvýšili pozornosť, a to hlavne v prvých dňoch od zmeny organizácie dopravy,“ uviedla samospráva.

Krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová priblížila, že za zmenou hlavnej cesty je tvorba kolón pred križovatkou, v smere z Hanisky. „Prejazd väčšieho počtu vozidiel v smere od obce Ždaňa na obec Haniska ako je v smere od obce Ždaňa na obec Geča preukázalo aj sčítanie dopravy v rannej a poobednej dopravnej špičke,“ poukázala.

Na vodičov apelovala, aby jazdili cez predmetnú križovatku opatrne a riadili sa dopravným značením, a to vzhľadom na to, že ide o zmenu zaužívaného spôsobu prejazdu cez predmetnú križovatku.