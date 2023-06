Lančarič pripustil strach z dočerpania eurofondov, ostávajú takmer dve miliardy eur

Na dopravné projekty v pôsobnosti Ministerstva dopravy SR bude potrebné využiť zo starých eurofondov do konca tohto roka ešte takmer osemsto miliónov eur. A to v prípade, ak čerpanie prostriedkov Európskej únie v júni na tieto projekty dopadne podľa očakávania.

Viac projektov ako peňazí

Minister dopravy Pavol Lančarič pripomenul, že jeho rezort je síce gestorom celého Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) na roky 2014 až 2020, no za využívanie jeho častí mimo dopravy zodpovedajú aj iné rezorty.

„Boli sme označení oranžovou farbou ako stredná úroveň rizika a aj si myslím, že je to adekvátne. Vzhľadom na to, že ten objem je obrovský, nemôžem povedať, že sa vôbec nebojím. To by som klamal,“ uviedol v stredu v súvislosti s potrebným dočerpaním eurozdrojov na dopravné projekty rezortný šéf. Podľa neho sa snažia, aby to dotiahli do konca.

„Máme zazmluvnených viacej projektov než koľko je peňazí. S plynúcim časom je to už veľmi ťažké. Dôležité je, aby boli ukončené verejné obstarávania a aby to boli projekty, ktorých prípadné nasadenie alebo nahradenie iných projektov bude viesť k želanému úspechu,“ povedal Lančarič.

Na veľký nebude dosť času

Týka sa to množstva relatívne malých projektov, pretože na žiaden veľký projekt už nebude dosť času.

OPII z celkovej alokácie zdrojov EÚ nad 6 miliárd eur využil ku koncu mája viac ako 4 miliardy eur, čo je cez 68 % z vyčlenenej sumy. Zazmluvnených je zhruba 6,4 miliardy eur, teda 106 % z alokácie.

Do konca tohto roka, resp. do marca budúceho roka zostáva v tomto programe vyčerpať zo eurozdrojov 1,9 miliardy eur.