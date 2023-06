Výstavba rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín - Nižná sa predlžuje, potrebná je úprava technológie

Dva roky rozostavaný úsek rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná v polovičnom profile dokončia pravdepodobne až v budúcom roku. Pôvodne mal byť hotový v júni tohto roka.

Nutnosť banského prieskumu

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) v utorok informovala, že kontrola na stavbe obchvatu Tvrdošína potvrdila potrebu úpravy technológie a nutnosť banského prieskumu. Dôvodom sú podľa diaľničiarov mimoriadne zložité geologické pomery horninového masívu.

„Na niektorých častiach úseku sa vyskytli horniny vyššej triedy ťažiteľnosti (tvrdšie), v porovnaní s predpokladmi z projektovej dokumentácie. S odstreľovaním horniny sa začne už v najbližších týždňoch,“ uviedla hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

O najnovších zisteniach informovali aj vedenie Žilinského samosprávneho kraja. „Predpokladáme, že výstavba úseku R3 Tvrdošín – Nižná potrvá do roku 2024,“ podotkla.

Na časti úseku bolo takisto potrebné realizovať pyrotechnický prieskum pred začatím prác a prekladaním plynovodov. Preložky plynu a zmena technológie výstavby v súvislosti s tvrdšou horninou budú mať vplyv nielen na termín ukončenia výstavby úseku, ale aj na konečnú cenu diela.

Dokončiť sa mal na jeseň

O koľko sa pôvodná zmluvná cena nad 62 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty môže zvýšiť, diaľničiari zatiaľ nekonkretizovali.

Minister dopravy Pavol Lančarič ešte v máji informoval, že úsek R3 Tvrdošín – Nižná by mali dokončiť na jeseň tohto roka, možno začiatkom októbra.

„Ukázalo sa, že sú tam horšie geologické pomery. Je tam tvrdšia a ťažšia hornina, to znamená, že sa muselo postupne prejsť k vrtno-trhacím prácam,“ uviedol Lančarič. Na stavbe museli vykonať aj pyrotechnický prieskum.

„Tieto veci, myslím, že objektívneho charakteru, priviedli určité oneskorenie. To by nemalo byť zásadné a mali by sme byť hotoví na jeseň tohto roka,“ tvrdil minister dopravy.