Košický samosprávny kraj začne so zimnou údržbou ciest, postará sa o to 141 strojov

Začiatkom novembra začína zimná údržba v Košickom samosprávnom kraji (KSK). Ako informovala košická župa, o krajské cesty sa v zime bude starať 141 strojov.

Doplnila, že krajskí cestári zazimujú letné prídavné zariadenia, a na údržbu vozoviek v prípade snehu, či ľadu, budú používať radlice, sypače či pluhy.

Zimná údržba skončí 1. marca

„O takmer 2000 kilometrov krajských ciest druhej a tretej triedy na Gemeri, Spiši, Above aj Zemplíne sa bude starať 141 mechanizmov. Na základe zmluvy so Slovenskou správou ciest a NDS a.s. sa SC KSK stará aj o 284 kilometrov rýchlostných ciest a ciest I. triedy vrátane cesty I/16 horský prechod Soroška, cesty I/67 cez Dobšinský kopec a taktiež cesty I/19 cez horský prechod Dargov a iné,“ priblížil KSK.

Zimná údržba sa skončí 1. marca na budúci rok. Dovtedy bude po cestách v kraji premávať podľa potreby 64 sypačov aj ďalšie pomocné mechanizmy.

„Okrem počas celej zimy budú v prevádzke sklady posypového materiálu, ktoré sa budú priebežne dopĺňať,“ dodáva KSK s tým, že Správa ciest KSK má už v súčasnosti uzatvorenú kúpnu zmluvu na 15-tisíc ton chemického posypového materiálu.

„Nepretržitú 24-hodinovú pohotovosť sedem dní v týždni budú krajskí cestári realizovať z dispečerských pracovísk v jednotlivých strediskách, ktorých je dokopy päť. Nachádzajú sa v Moldave nad Bodvou, Michalovciach, Rožňave, Spišskej Novej Vsi a Trebišove,“ dopĺňa košická župa.

Nápomocné sú aj meteostanice

Priblížila tiež, že včasnému vyčisteniu či posypu vozoviek napomáhajú aj meteostanice, ktorých je po celom kraji rozmiestnených vyše 100.

Vodiči tiež majú možnosť pozrieť si na webe krajskej správy ciest online zábery z poniektorých kritických úsekov či horských priechodov v kraji.

„V prípade potreby sú východniarom k dispozícii aj kontakty na jednotlivé úseky SC KSK priamo v regiónoch – https://www.scksk.sk/kontakty/,“ uzatvára KSK.