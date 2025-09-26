Cestári tento rok opravia viacero ciest v okrese Trebišov, no pracuje sa na celom Dolnom Zemplíne

Krajskí cestári tento rok opravia viacero ciest v trebišovskom okrese, no pracuje sa na celom Dolnom Zemplíne. Ako uviedol Košický samosprávny kraj (KSK), Správa ciest KSK pracuje aj v ďalších regiónoch. „Aj tento rok Košický samosprávny kraj realizuje súvislé opravy ciest II. a III. triedy, ktoré sú v nevyhovujúcom stavebno-technickom stave. Takéto úseky sú aj v okrese Trebišov, Michalovce a Sobrance,“ uvádza košická župa.
Ako samospráva priblížila, v okrese Trebišov pribudol nový asfalt na v extraviláne obce Leles, intraviláne Sečoviec, ale aj v intraviláne a extraviláne Nového Ruskova. „Zrealizoval sa aj úsek v Somotore, križovatka I/79 – Streda nad Bodrogom. Aktuálne prebiehajú práce na úseku v extraviláne Trebišova. Tento rok sa opravia aj úseky cesty Bačka – Leles, Cejkov – križovatka III/3667 a III/3699, intravilán Kráľovského Chlmca a Svinice – most Zatín – obec Zatín,“ vymenúva KSK.
V michalovskom okrese sú v pláne opravy ciest v úsekoch medzi Veľkými Raškovcami a Vojanmi, aj v intraviláne Veľkých Kapušian. V okrese Sobrance zas bola opravená časť extravilánu obce Podhoroď, intravilán aj extravilán Jasenova, a tiež úsek medzi Lekárovcami a Bežovcami.
„Najdlhším opravovaným úsekom je tento rok cesta II. triedy prechádzajúca cez intravilán obce Ruský Hrabovec až po okresnú hranicu SO/SV s dĺžkou vyše 4,6 km, ktorá je pokračovaním opravy cesty z minulého roka,“ uvádza župa. Cestári v súčasnosti pracujú v intraviláne Ruskoviec, a možno ich stretnúť aj v Ruskom Hrabovci.
„Správa ciest Košického samosprávneho kraja plánuje opraviť vyše 40 kilometrov ciest II. a III. triedy vo všetkých regiónoch,“ uvádza kraj. Doplnil, že opravy ciest by mali byť ukončené do polovice decembra, zainvestuje do nich vyše sedem miliónov eur.