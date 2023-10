Fico kritizuje stav plánu obnovy, podľa neho by malo na ekologickú verejnú dopravu pritiecť viac peňazí

Z Plánu obnovy a odolnosti by mala ísť významná časť prostriedkov na tzv. zelené projekty v rámci ekologickej verejnej dopravy. Podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) pôjde napríklad o vlaky, ekologické autobusy či električky. Myslí si, že to je možné obstarať v rozumnom čase.

Fico kritizuje čerpanie z plánu obnovy

Fico o tom informoval v utorok po uvedení ministra dopravy Jozefa Ráža mladšieho (nominant Smer-SD). Nová rezortná štátna tajomníčka Denisa Žiláková (tiež za Smer-SD) je podľa predsedu vlády pripravená ponúknuť určitú zmenu plánu obnovy v prospech zelených projektov, resp. ekologickej verejnej dopravy.

Fico kritizoval doterajšiu prípravu a realizáciu plánu obnovy. „Z plánu obnovy nie je nič minuté. Mohli rozprávať, čo chceli. Tak zanedbaný program, ako je plán obnovy, snáď v celej histórii Slovenska nikdy nebol,“ uviedol.

Z viac ako 6 miliárd eur, ktoré môže Slovensko využiť z týchto zdrojov, je podľa neho minutých okolo 60 alebo 70 miliónov eur, čo je zlomok z celkového objemu. Fico označil Ráža za mimoriadne schopného manažéra, ktorý nie je zaťažený vzťahmi a rôznymi problémami tohto rezortu.

Využívanie starých eurofondov

Témou stretnutia na ministerstve dopravy bolo aj využívanie starých eurofondov v dobiehajúcom programovom období 2014 až 2020 aj v novom období 2021 až 2027. Ráž považuje za prvoradú úlohu v eurofondoch dočerpať do konca tohto roka 500 miliónov eur. Ide o zvyšnú sumu len na dopravné projekty v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, v ktorom sú aj iné oblasti.

„Sme rozhodnutí do posledného centu to za našu oblasť zrealizovať. Budeme ďalej pracovať na tom, aby Program Slovensko v novom období bol úspešný, hlavne v rezorte dopravy do maximálnej možnej miery,“ povedal minister.

Priority sú podľa neho jasné, budú v programovom vyhlásení vlády. „Máme ho už do veľkej časti spracovaný, bude v krátkom čase predložený,“ dodal Ráž.

Znižovanie regionálnych rozdielov

Fico požiadal ministerstvo dopravy pripraviť projekty, ktoré by bolo vhodné presadzovať pri revízii rozpočtu Európskej únie na roky 2021 až 2027, v tomto prípade aktuálne už na roky 2024 až 2027.

Revízia sa podľa premiéra nesmie dotknúť kohézie, teda znižovania regionálnych rozdielov, poľnohospodárskej politiky a že zdroje budeme môcť použiť aj na infraštrukturálne projekty na východnom Slovensku, sekundárne dotknutom vojnou na Ukrajine.

„Očakáva sa, že z revízie pôjde 50 miliárd eur na Ukrajinu a práve tieto peniaze by mohli byť čiastočne použité aj na tieto udalosti,“ poznamenal Fico.