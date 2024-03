Bratislava predĺži termín výstavby električkovej trate do Petržalky, mesto poskytne zhotoviteľom aj 10-miliónovú zálohu

Magistrát Bratislavy sa dohodol so zhotoviteľom električkovej trate do Petržalky na predĺžení termínu výstavby o ďalších 320 dní. Ako informuje portál imhd.sk, podpísaním 17. dodatku k zmluve o dielo predĺžili lehotu výstavby z pôvodných 1047 na 1367 dní, teda do polovice augusta 2025.

Predĺženie lehoty výstavby

„V minulom roku mesto súhlasilo s predĺžením lehoty výstavby z pôvodných 820 na 1047 dní s termínom dokončenia celého diela do 30. septembra 2024,“ pripomína portál. Súčasne s posledným predĺžením lehoty výstavby sa upravili aj termíny splnenia zostávajúcich míľnikov stavby oproti už posunutým termínom z minulého roka.

„Predĺženie lehoty výstavby si vyžiada aj dodatočné náklady, ktoré mesto na základe predloženej kalkulácie zhotoviteľovi preplatí najviac do výšky 2 420 291 eur bez DPH,“ konštatuje portál. Po 17 dodatkoch k zmluve o dielo sa doteraz cena diela navýšila z pôvodných 82,5 milióna eur s DPH zatiaľ na 99 miliónov eur s DPH.

Zálohová platba vo výške 10 miliónov

„Mesto by chcelo, aby bola časť diela prevádzkovateľná ešte pred termínom predĺženej lehoty výstavby, preto je ochotné zhotoviteľovi pri zabezpečení bankovej záruky poskytnúť zálohovú platbu vo výške 10 miliónov eur na mobilizáciu stavebných kapacít,“ poznamenal portál s tým, že mesto na oplátku požaduje od zhotoviteľa do 15. decembra 2024 zabezpečiť podklady pre účely konania o vydaní povolenia na predčasné užívanie električkovej trate.

„Ak pôjde všetko podľa najnovšieho plánu, električkou v Petržalke by sme sa v ideálnom prípade mohli odviezť až do Janíkovho dvora už na konci tohto roka,“ uvádza portál. Ako dodáva, závisieť to však bude aj od priebehu konania o predčasnom užívaní električkovej dráhy. Časť objektov diela, ktoré priamo nesúvisia s električkovou dráhou, bude úplne dokončená až v budúcom roku.