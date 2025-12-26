Egypt buduje „nový Suezský prieplav na koľajniciach“, Červené more spojí so Stredozemným vysokorýchlostná železnica

V Egypte začali klásť koľaje pre prvú vysokorýchlostnú železnicu, ktorá spojí Červené more so Stredozemným morom. Projekt, ktorý minister dopravy Kamel al-Wazir označil za „nový Suezský prieplav na koľajniciach“, by mal byť dokončený v roku 2026 a umožní prepravu cestujúcich a nákladu na vzdialenosť 660 kilometrov za necelé tri hodiny.
Zelená linka, ako sa tento projekt nazýva, je súčasťou série veľkých projektov realizovaných vládou prezidenta Abda al-Fattáha as-Sísího počas ostatného desaťročia, ktorých vrcholom je Nové administratívne hlavné mesto východne od Káhiry za 58 miliárd dolárov, ktoré zatiaľ nedostalo oficiálny názov.
Dvetisíckilometrová sieť
V roku 2021 Egypt podpísal zmluvu v hodnote 4,5 miliardy dolárov s konzorciom vrátane nemeckej spoločnosti Siemens na vybudovanie Zelenej linky, ktorá bude prvou z troch vysokorýchlostných tratí v krajine.
Očakáva sa, že sieť dlhá takmer 2-tisíc kilometrov bude denne prepravovať 1,5 milióna cestujúcich. Súčasná železničná sieť v Egypte, ktorú denne využíva milión ľudí, trpí infraštruktúrnymi a údržbovými problémami, ktoré vlani spôsobili takmer 200 nehôd.
Zelená linka povedie cez sever krajiny od Ain Soukhna pri Červenom mori po Marsa Matrouh na pobreží Stredozemného mora, pričom prejde cez dve satelitné mestá Káhiry – spomenuté Nové administratívne hlavné mesto a tiež Mesto 6. októbra, kde sa nachádza jediný suchý prístav v Egypte.
Bude aj Modrá a Červená linka
Podľa Tareka Goueiliho, šéfa Národného úradu pre tunely, nová železničná sieť prepraví ročne 15 miliónov ton nákladu, čo predstavuje 3 % z objemu tranzitu cez Suezský prieplav za minulý rok.
Pre tvorcov projektu je Zelená linka aj stávkou na mestské plánovanie. Faical Chaabane zo spoločnosti Systra, ktorá trať buduje, uviedol, že vysokorýchlostná linka odľahčí nápor na Káhiru a podporí vznik nových centier ekonomického rastu.
Po Zelenej linke budú nasledovať Modrá linka, ktorá spojí Káhiru s Asuánom pozdĺž Nílu, a Červená linka, ktorá prepojí pobrežné mestá Hurghada a Safaga s Luxorom.