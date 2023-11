Dopravný podnik ponúka v aukcii na predaj viac ako 20 vozidiel, v Bratislave jazdili desiatky rokov (foto)

Dopravný podnik Bratislava (DPB) predáva svoje ojazdené vozidlá. Ako informuje hovorca DPB Martin Chlebovec, dopravca vyhlásil internetovú aukciu, v ktorej úka na predaj 26 ojazdených električiek, trolejbusov, ale aj technické vozidlá a jeden príves. Záujemcovia – fyzické alebo právnické osoby, sa môžu do dražby prihlásiť ešte do piatka 10. novembra do 10:00.

DPB do dražby úka 12 pojazdných električiek K2S, ktoré v Bratislave jazdili od polovice 70. rokov minulého storočia a od 90. rokov postupne prešli modernizáciou.

Ponúkané trolejbusy Škoda

„Rovnako je na tom aj deväť úkaných trolejbusov Škoda 14Tr a 15Tr. Tie DPB prevádzkoval od začiatku 90. rokov,“ priblížil Chlebovec. V aukcii je aj jeden trolejbus Škoda 25Tr, avšak v nepojazdnom stave.

Pre záujemcov je k dispozícii aj autobus Karosa C734 dlhodobo využívaný ako pracovné vozidlo traťovej služby, predtým ako autoškolský autobus.

„Okrem vozidiel, ktoré pravidelne prepravovali cestujúcich, DPB úka aj vozidlá údržby – vozidlo Mercedes určené na čistenie koľají, Tatra T815, ktorá ťahala trolejbusy v rámci Depa Trnávka, alebo Tatru T815 slúžiacu ako cisterna,“ doplnil.

Vozidlá jazdili v Bratislave desiatky rokov

Vozidlá úkané do dražby jazdili v uliciach Bratislavy desiatky rokov. „Za ten čas najazdili milióny kilometrov a previezli množstvo cestujúcich,“ uviedol hovorca.

Ako dodal, mnohé z nich sú ešte stále spoľahlivé, postupom času však ich prevádzka áca na efektivite a prestali spĺňať základné kritériá pre komfort vodiča aj cestujúcich, ako napríklad vysokopodlažnosť. „S príchodom nových moderných trolejbusov a električiek do vozidlovej flotily DPB ácajú využitie,“ uzavrel Chlebovec.