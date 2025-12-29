Dopravný podnik Bratislava posilní na Silvestra spoje, dve linky električky budú jazdiť nonstop

Silvestrovská noc prinesie výrazné posilnenie mestskej hromadnej dopravy v Bratislave. Dopravný podnik Bratislava (DPB) počas silvestrovských osláv nasadí viac ako dve desiatky vozidiel navyše oproti bežnej nočnej premávke, cieľom je umožniť verejnosti pohodlný návrat domov. Ako ďalej informoval hovorca podniku Jozef Vozár, dve električkové linky budú fungovať nepretržite po celú noc.
Počas posledného dňa roka budú všetky linky MHD premávať podľa cestovných poriadkov platných pre pracovný deň – školské prázdniny. Od 20:50 začnú vybrané električkové linky v historickom centre premávať odklonom.
Posilnená kapacita aj intervaly
„Z dôvodu uzávery Jesenského a Mostovej ulice budú električky linky 1 premávať upraveným okruhom, z Obchodnej ulice budú pokračovať cez tunel a nábrežie na Šafárikovo námestie. Linka 4 bude v smere do Dúbravky premávať cez tunel, v opačnom smere nepríde k zmene trasy,“ ozrejmil Vozár.
Bratislava tento rok zrealizovala niekoľko veľkých dopravných projektov, masívne investovala do depa Krasňany
Nočná premávka MHD bude mať počas silvestrovskej noci posilnenú kapacitu aj intervaly. „Zvýšený dopyt po cestovaní zo silvestrovských osláv pokryjú viac ako dve desiatky vozidiel, ktoré DPB vypraví navyše oproti štandardnej nočnej premávke. Nočné linky z Hlavnej stanice a Hodžovho námestia budú mať skrátené intervaly medzi spojmi a budú obsluhované kĺbovými autobusmi,“ avizuje hovorca.
Električky 3 a 9 pôjdu celú noc
Električkové linky 3 a 9 budú mimoriadne premávať celú noc bez prerušenia. Približne od 23:30 až do skorých ranných hodín bude podľa Vozára na prestupnom uzle Blumentál zabezpečená nadväznosť týchto dvoch liniek vo všetkých smeroch. Cestujúci tak budú môcť prestupovať medzi jednotlivými linkami a smermi bez čakania. Linka 9 bude v nočných hodinách predĺžená z Karlovej Vsi až do Dúbravky.
DPB zároveň upozorňuje, že počas Silvestra vypne a zabezpečí proti poškodeniu automaty na predaj cestovných lístkov na exponovaných miestach. Opätovne budú spustené v priebehu 1. januára. Cestujúcim v čase odstávky odporúča využiť ekologický nákup lístkov TAPni sa prostredníctvom mobilu či platobnej karty priamo vo vozidle. Služba TAPni sa je k dispozícii vo všetkých vozidlách DPB.