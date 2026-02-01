Dopravná nehoda obmedzila premávku na D1 v smere do Bratislavy, dva jazdné pruhy sú uzatvorené

Podľa doterajších zistení narazilo nákladné motorové vozidlo do osobného auta, ktoré bolo odstavené v pravom jazdnom pruhu.
Dopravná nehoda na diaľnici D1
Mieto dopravnej nehody na diaľnici D1, kde sa zrazil kamión s osobným autom. Foto: www.facebook.com
Dopravní policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave sa zaoberajú dopravnou nehodou, ktorá sa stala v nedeľu krátko pred 4:00 na 24. kilometri diaľnici D1 v smere do Bratislavy.

Ako informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová, podľa doterajších zistení narazilo nákladné motorové vozidlo do osobného auta, ktoré bolo odstavené v pravom jazdnom pruhu.

Po náraze skončili obe vozidlá mimo vozovky, pričom nákladné vozidlo zostalo zakliesnené medzi mostným pilierom a jeho konštrukciou. „Dychové skúšky u oboch vodičov boli s negatívnym výsledkom, pričom pri tejto udalosti nedošlo k zraneniu žiadnej osoby,“ skonštatovala Bartošová.

V súvislosti s nehodou je aktuálne uzatvorený pravý aj stredný jazdný pruh, premávka je vedená len v ľavom jazdnom pruhu. Polícia vyzýva vodičov na zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom.

