Dokončenie tunela Višňové má nový termín. Je škoda, že sa to neurobilo dobre na prvý raz, tvrdí Lančarič

Diaľničný úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s najdlhším slovenským cestným tunelom Višňové by mal byť dokončený na prelome rokov 2024 a 2025.

Ukončenie stavebnej časti

Po stredajšom kontrolnom dni v sprievode ministra dopravy Pavla Lančariča to skonštatoval generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Vladimír Jacko.

„Progres na stavbe je viditeľný a robíme všetko pre to, aby sme celú stavbu aj s tunelom mohli odovzdať do užívania na prelome rokov 2024 a 2025. Do dvoch-troch týždňov by sme mali mať ukončenú aj súťaž na technológiu tunela. Časovo to vyzerá tak, že keď bude ukončená stavebná časť, bude ukončená aj dodávka technológie, takže tunel sa odovzdá ako kompletné dielo s technológiou,“ vyhlásil Jacko.

Ďalšie mierne posunutie konečného termínu dostavby prijal minister dopravy Pavol Lančarič s pochopením.

„Je tu veľa roboty a je škoda, že sa neurobila dobre hneď na prvý raz. Takto sa celý proces naťahuje a samozrejme predražuje. Na druhej strane som nadobudol pocit, že stavba je pod kontrolou a všetko smeruje k zdarnému koncu,“ poznamenal Lančarič.

Najdlhší na Slovensku

Tunel Višňové bude mať celkovú dĺžku 7,5 kilometra a po dokončení bude najdlhší na Slovensku. Celý diaľničný úsek vrátane tunela, ktorý od polovice roku 2021 dokončuje združenie na čele so spoločnosť Skanska SK, a. s., bude mať dĺžku 13,5 kilometra.