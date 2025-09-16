Vlaky pod Tatrami zastavila nahlásená bomba na stanici v Poprade

Polícia v prípade výhražnej správy už vedie trestné konanie.
V priestoroch železničnej stanice v Poprade v utorok niekto pár minút pred 12:00 nahlásil bombu. Potvrdila to pre agentúru SITA hovorkyňa prešovskej krajskej polícieJana Ligdayová.

Polícia podľa jej slov na mieste vykonáva potrebné opatrenia, okrem iného aj bezpečnostnú prehliadku priestorov stanice. V prípade výhražnej správy už vedie trestné konanie. Hovorkyňa dodala, že bližšie informácie momentálne poskytnúť nemôže.

Železničná spoločnosť Slovensko zároveň informovala o zastavení osobnej vlakovej dopravy cez popradskú vlakovú stanicu.

