Koniec hanby aj strachu o životy vodičov. Zničený most na frekventovanej ceste do Poľska konečne rekonštruujú

V Tatranskej Javorine už niekoľko mesiacov trvá mimoriadna situácia pre zdevastovaný most, ktorý vedie cez frekventovaný ťah do Poľska. Ako uviedla TV Joj vo svojej reportáži na stránke Noviny.sk, hoci sa starosta bál, že dôjde k jeho zrúteniu, nemohli ho uzavrieť.

Náhradné riešenie tam totiž nie je. Tamojší obyvatelia hovorili o hanbe, nakoľko to podľa nich nevyzerá ako cesta I. triedy. Most zničili dve veľké povodne a v roku 2018 bol jeho stavebný stav vyhodnotený ako veľmi zlý.

„To, čo vidíte zhora, to nie je také zle, ale keď sa pozrel niekto zainteresovaný zdola, tak to bolo každým mesiacom horšie,“ povedal starosta Tatranskej Javoriny a Podspádov Miroslav Michaľák, podľa ktorého sa na moste začalo robiť v hodine dvanástej.

Po moste denne prejdú stovky áut, predovšetkým zahraniční vodiči z Maďarska, Poľska či Rumunska. „Ľudia chodia na trhy, do Zakopaného. Je to hlavná trasa na letisko do Krakova,“ ozrejmil starosta.

Most už začali v týchto dňoch búrať a nový by mal byť hotový budúci rok v marci v prípade priaznivých klimatických podmienok. Náhradným riešením je pontónový most.

