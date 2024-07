Diaľničiari upozorňujú na dopravné obmedzenia, pri hraničnom priechode Čunovo budú opravovať D2

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje na dopravné obmedzenia, súvisiace s opravou vozovky na západnej D2 pri hraničnom priechode Čunovo.

Práce potrvajú od pondelka 22. júla od 6:00 do pondelka 29. júla do 7:00 a budú pozostávať z odfrézovania a položenia nových asfaltových vrstiev. NDS opraví vozovku v pravom jazdnom pruhu kamiónovej vetvy v smere do Maďarska.

Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu vetvy podľa postupu prác. „V čase od 27. júla od 20:00 do 29. júla do 7:00 bude úplná uzávera kamiónovej vetvy,“ dodáva NDS s tým, že doprava bude vedená v priamej trase diaľnice D2.