Diaľničiari počas víkendu uzavrú tunel Bôrik, obchádzková trasa povedie cez Svit

Diaľničný tunel Bôrik bude spolu s priľahlým úsekom od križovatky Poprad – Západ po križovatku Mengusovce počas víkendu uzavretý.

Oznámila to Národná diaľničná spoločnosť, podľa ktorej ide o pravidelnú bežnú polročnú uzáveru. Tá je potrebná z dôvodu nestavebnej i stavebnej údržby tunela a technologických prác.

Ako na svojej internetovej stránke informovalo mesto Svit, ľavá tunelová rúra v smere na Žilinu bude uzavretá od 22:00 piatka 12. mája do 18:00 nedele 14. mája. Pravá rúra v smere na Prešov zase od polnoci 13. mája do nedele do 18:00.

Obchádzková trasa povedie od diaľničnej križovatky Mengusovce po ceste prvej triedy I/18 odklonom cez mesto Svit.